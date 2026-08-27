México recuperó 5 mdd de la red de empresas de García Luna y la familia Weinberg: Sheinbaum

México recuperó más de 5 millones de dólares, alrededor de 84 millones 828 mil 377 pesos al tipo de cambio actual, del caso Weinberg, ligado a Genaro García Luna, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria adelantó que Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asistirá a una conferencia de prensa para dar más detalles sobre cómo se logró esta recuperación.

“Se recuperaron más de 5 millones de dólares de la Weinberg, del caso García Luna, y mañana viene el titular de la UIF a explicar cómo fue que se recuperaron”, dijo en la mañanera de este 28 de agosto.

Esta cantidad representa una reparación mínima en comparación con el daño al erario mexicano que provocaron la familia Weinberg y García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, según la investigación de la UIF.

Los datos revelados en 2023 señalan que una “red de corrupción y lavado de dinero” desvió 745.9 millones de dólares. Los recursos fueron transferidos al extranjero mediante paraísos fiscales con el fin de dificultar el rastreo del dinero, reveló Pablo Gómez, entonces titular de la UIF.

Parte de los recursos fueron utilizados para adquirir bienes inmuebles, automóviles de lujo y otros activos en Estados Unidos, los cuales se presume que fueron recuperados por la administración de Claudia Sheinbaum.

¿Cómo García Luna y los Weinberg provocaron un daño multimillonario al erario de México?

García Luna, excolaborador de Felipe Calderón, creó un conglomerado empresarial familiar con el que obtuvo al menos 30 contratos con diferentes instituciones del Gobierno de México.

Entre 2009 y 2018, las empresas que pertenecían a García Luna obtuvieron contratos para brindar servicios sin que existieran pruebas de que estos se ejecutaron.

Entre las instituciones que otorgaron los contratos y recursos aparecen la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la extinta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras.

Algunas de las empresas que recibieron recursos públicos sin comprobar el cumplimiento de sus contratos fueron Nunvav, Gull Holding Enterprises, Glac Security Consulting y Best Friends Midtown, entre otras. En total, se trata de una red de 44 empresas.

En el entramado criminal participaron Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, esposa del exfuncionario, y los Weinberg: Mauricio Samuel, Jonathan Alexis y Sylvia Donna.

Supuestamente, la familia Weinberg estuvo detrás de las operaciones inmobiliarias a nombre de García Luna en Estados Unidos, que le permitieron adquirir costosas residencias en Florida.