Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 27 de agosto: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 27 de agosto desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 27 de agosto desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa podría brindar detalles sobre la reunión del canciller Roberto Velasco y Marco Rubio, secretario de Estado de EU. Además de la negativa de Enrique Inzunza a solicitar licencia como senador pese a las solicitudes y recomendaciones de sus compañeros de partido.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 26 de agosto?

En la mañanera anterior, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado para que los virtuales candidatos de Morena para las elecciones de 2027 sean personas “honestas, sin vínculos con la delincuencia”.

La mandataria recordó que Morena tiene la posibilidad de solicitar al INE revisar el perfil de los candidatos que postulen a cargos de elección popular del próximo año.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el 1 de septiembre se llevará a cabo su Informe de Gobierno, previo a que inicie la veda electoral. Será en el Palacio Nacional.

No definió la hora ni si convocará a una movilización en la plancha del Zócalo de la CDMX, pero ese día no habrá conferencia matutina.