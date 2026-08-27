Wall StreeT abre con ganancias, tras publicación de reporte de Nvidia: ¿Cómo opera HOY?

Las acciones del sector tecnológico retoman los avances, tras el reporte corporativo de Nvidia, mientras el mercado está atento al comienzo del simposio de Jackson Hole, en donde se espera la participación de diversos banqueros centrales.

El Nasdaq aumenta 1.31 por ciento, hacia las 26 mil 470.91 unidades, seguido por el S&P 500 que sube 0.56 por ciento, en los 7 mil 719.90 enteros, y el Dow Jones que ronda en los 53 mil 595.80 puntos, gana 0.26 por ciento.

Analistas de GBM, destacaron que, los inversionistas siguen atentos al entorno geopolítico, ante los avances para establecer un corredor entre Irán y Omán, iniciativa que reportan Estados Unidos busca evitar que avance. Asimismo, la atención comienza a centrarse en la participación del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, mañana en el Simposio de Jackson Hole, que inicia hoy.

En tanto, del lado de Europa el DAX en Alemania es el único que sube 0.14 por ciento, en los 26 mil 321.34 enteros, mientras que las bajas son de 1.64 por ciento el CAC 40 de Francia, en los 8 mil 322.58 puntos, el IBEX 35 de España retrocede 0.90 por ciento, a 19 mil 886.20 unidades, y el FTSE 100 de Londres con 0.74 por ciento menos, opera en los 10 mil 796.78 puntos.

A nivel local, los dos centros bursátiles presentan variaciones negativas. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, resta 0.07 por ciento, en los 66 mil 146.07 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el retroceso es de 0.22 por ciento con mil 332.07 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) baja 0.23 por ciento y se ubica en los 82.05 dólares por barril, contrario al referencial Brent que aumenta 0.61 por ciento, pues se coloca en los 88.31 billetes verdes por unidad.