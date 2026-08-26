Peso perfila un día de pérdidas ante el dólar: Así cotiza el tipo de cambio HOY

El peso mexicano se perfila para registrar una jornada de pérdidas, mientras que en paralelo los inversionistas asimilan cifras económicas en Estados Unidos, que podrían incidir en las futuras decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 16.96 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.11 por ciento o 1.90 centavos respecto a su último cierre oficial.

“Para el resto de la jornada, se proyecta un rango de negociación acotado pero sensible a los anuncios corporativos tecnológicos tras el cierre bursátil, anticipando una ruptura del piso de 16.90 o un rebote técnico hacia la zona de 17.05 a medida que el mercado procese el dato del PCE, PIB estadounidense, resultados de Nvidia y las posturas de los banqueros centrales en Jackson Hole”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.35 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un aumento de 0.20 por ciento, en los 99.12 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube 0.20 por ciento hacia las mil 194.72unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.66 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.19 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra la corona sueca con 0.72 por ciento, el peso colombiano con 0.63 por ciento, el dólar neozelandés con 0.52 por ciento, el franco suizo con 0.45 por ciento, el rublo ruso con 0.39 por ciento y la libra esterlina con 0.32 por ciento.