Residencias de marca se expanden en México con más de 25 proyectos activos

Con más de 25 proyectos activos en venta, las residencias de marca consolidan su expansión en México mediante tasas de desplazamiento y precios al alza.

Un análisis actualizado sobre este nicho de Accumin Intelligence ubica a México como un destino con importante presencia de proyectos que mezclan lujo y hospitalidad high end.

El crecimiento observado por la firma valida el interés de inversionistas y compradores en destinos como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX), Monterrey, Los Cabos, Cancún y la Riviera Maya.

Sólo en Riviera Maya existen 8 proyectos que concentran más de 700 unidades, además del liderazgo que mantiene en unidades vendidas con un total acumulado de 280 unidades, mientras que en Los Cabos se comercializan actualmente 7.

Justino Moreno, head of Accumin Intelligence asegura que existe un creciente interés por este tipo de propiedades en las que las residencias de marca son asociaciones entre un desarrollador inmobiliario y una marca en particular, donde los propietarios de las propiedades pagan tarifas de administración por contar con la marca y sus beneficios asociados.

El reporte destaca como tendencias crecientes en los proyectos la ubicación compartida hotel + residencias y las residencias independientes, estas últimas asociadas con una marca de lujo.

En México, detalla, las marcas hoteleras de lujo son las principales participantes de este mercado; sin embargo, hay un creciente interés en marcas de lujo como Armani Residences Masaryk.

La participación de las marcas operadoras de desarrollos del tipo son lideradas por Thompson, con más de 200 unidades en proyectos ubicados en CDMX y Monterrey.

Además, participan en distintos proyectos: Wyndham, Náutica, Grupo Terra, Costa Palmas, Faena, St. Regis, Bosque Real, Fairmont Hotels and Resorts.

Los precios son otro elemento que refleja la evolución del negocio, ya que actualmente los precios por m² hoy rebasan la franja que va de 8,700 dólares a 10,512 por m².

No obstante, existen elementos diferenciadores respecto a los proyectos del segmento luxury entre los cuales destacan los servicios y amenidades ofrecidos, además de los servicios de hoteles de lujo o beneficios de una marca de lujo, que permiten una experiencia completa y crear un nuevo estilo de vida.

Entre las amenidades de las residencias de marca destacan gimnasio, alberca, áreas verdes, roof top, business center o coworking, salón de usos múltiples, restaurante, spa y club de playa.

A su vez, en el rubro de los servicios incluyen concierge, valet parking, ama de llaves, limpieza, lavandería, programa de rentas, cuidado de mascotas y chef con especialidad en alimentos sanos y balanceados, entre otros.

Producto de la expansión registrada en los últimos años, Moreno asegura que “las branded residences son una tendencia que continuaremos viendo en los próximos años. Esperamos que continúen creciendo en los mercados actuales y se amplíen a otras ciudades con alto poder adquisitivo, como Guadalajara”.