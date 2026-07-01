Surponiente residencial de CDMX crece

Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Huixquilucan concentran los precios más altos de vivienda

Con más de 95 proyectos nuevos residenciales y una creciente participación de la vivienda usada, el mercado del Sur-Poniente de la Ciudad de México (CDMX) recupera terreno con una absorción creciente en el segmento residencial.

Este escenario planteado en el reporte Partida Inmobiliaria Surponiente de la firma Tasvalúo, destaca el alto éxito comercial del segmento residencial con un avance de 10.4% al cierre del primer semestre de 2026.

El mercado incluido en el análisis considera 5 mil 712 unidades, de las cuales “4 mil 60 están vendidas y mil 662 se encuentran en inventario, mientras que la relación de unidades vendidas y unidades totales es de 71%”.

Por su área habitable y tipología las superficies promedio son de 118 m2 en proyectos verticales y 337 m2 en proyectos horizontales.

Los proyectos nuevos integran más de 5 mil unidades con un precio promedio de $9.9 millones de pesos con un valor de 56 mil 186 pesos por m2.

Las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Huixquilucan y zonas de Coyoacán registran los valores más altos, en el rubro de vivienda usada.

La mayor absorción se localiza en la clasificación residencial con una tasa de 4.4 unidades por mes, mientras que el valor mínimo es de 0.02 unidades del segmento residencial plus.

Los cambios experimentados por el éxito comercial promedio en la zona revelan la dinámica de los distintos segmentos, mismo que es de 3% en vivienda media, 2.6% en residencial, 2.2% en residencial plus y 1% en el tipo prime.

En términos de participación de mercado, el segmento residencial plus registra actualmente una alto volumen de proyectos verticales en un 51.0%

Por su parte, el diagnóstico señala en el rubro de vivienda usada un portafolio de 25 mil 775 unidades, donde destaca la participación del producto residencial plus con 61.7%.

El escenario de la firma puntualiza el nivel elevado de precios por m2 en el centro de la zona, específicamente en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, el oriente de Huixquilucan y el poniente de Coyoacán.

A su vez, los valores inferiores se ubican en Nicolas Romero y Naucalpan, al norte de Xochimilco y Milpa Alta al sur.

Así, los valores máximos por m2 se ubican en $167 mil 981 pesos en el segmento prime y en el popular $3 millones 10 pesos.

En este sentido, “destaca la gran cantidad de créditos que se han dado en Álvaro Obregón, sobre todo en el 2016 y 2019. Sin embargo, se nota una alza en los créditos para vivienda del año 2020 a 2022 para las demás alcaldías y municipios”.

Señala también cómo “a partir de 2022, el número de créditos otorgados ha ido a la baja, siendo 2026 el año con la menor cantidad de financiamientos reportados hasta marzo, fecha de corte de la información actualizada”.