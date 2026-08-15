Diablos Rojos vs. Guerreros EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Juego 6 de los playoffs de la LMB?

En caso de que Diablos Rojos pierda el Juego 6 todavía tendría una posibilidad de avanzar a las Series de Zona como el mejor perdedor de la Zona Sur. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Los Diablos Rojos del México llegan al Juego 6 de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con la obligación de ganar si quieren asegurar su pase a las Series de Zona. Los Guerreros de Oaxaca tienen ventaja de 3-2 en la serie y están a una victoria de quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

El conjunto escarlata necesita empatar la serie para evitar que Oaxaca avance de manera directa. Un triunfo este sábado pondría la eliminatoria 3-3 y obligaría a ambos equipos a disputar un séptimo encuentro para definir al ganador del Primer Playoff.

El juego que puede cambiar el rumbo de la serie se disputa hoy en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos. Si consigue la victoria, llevará la serie al máximo de siete partidos; de lo contrario, todavía tendría una posibilidad de avanzar mediante el criterio del mejor perdedor.

Diablos Rojos vs. Guerreros HOY: ¿A qué hora es el Juego 6 de los playoffs?

Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca se enfrentan este sábado 15 de agosto en el Juego 6 del Primer Playoff de la LMB. El encuentro comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde los capitalinos recibirán el respaldo de su afición.

Fecha: Sábado 15 de agosto

Sábado 15 de agosto Sede: Estadio Alfredo Harp Helú

Estadio Alfredo Harp Helú Hora: 16:00 horas

Los Diablos Rojos cerraron la temporada regular como líderes de la Zona Sur, con récord de 64 victorias y 29 derrotas, para un porcentaje de .688. Ahora necesitan volver a demostrar esa consistencia en un escenario de presión, pues una victoria les permitirá extender la serie.

Los Diablos Rojos del México juegan hoy con el objetivo de llegar al Juego 7 de los playoffs de la LMB. (Foto: Enrique Gutiérrez) (Enrique Gutiérrez / Diablos Rojos del México)

¿Dónde ver a los Diablos Rojos EN VIVO? Transmisión del Juego 6 vs. Guerreros

El Juego 6 entre Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca podrá seguirse únicamente a través del streaming, por lo que los aficionados deberán recurrir a este servicio para ver el encuentro en vivo.

Transmisión: ESPN, Disney+

Además de la transmisión, en El Financiero Deportes también se podrán consultar los resultados y la información más relevante del encuentro entre Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca.

¿Cómo llegan Diablos Rojos y Guerreros a los playoffs? Esto pasó en el Juego 5

Los Guerreros de Oaxaca tomaron ventaja de 3-2 en la serie después de vencer 5-3 a los Diablos Rojos en el Juego 5, disputado en el Estadio Yu’Va. El conjunto oaxaqueño consiguió sus cinco carreras en tres entradas.

Oaxaca abrió la pizarra en la segunda entrada con dos carreras producidas por un doblete de Ricardo Valenzuela. Los Diablos respondieron en el tercer episodio con una anotación de Carlos Sepúlveda, quien impulsó a Juan Carlos Gamboa para acercar al México 2-1.

Los locales ampliaron la ventaja en el cuarto inning con dos carreras más, producto de un doblete de Luis Barrera. Los Diablos Rojos reaccionaron en la quinta entrada con dos anotaciones impulsadas por Robinson Canó y Julián Ornelas, con lo que redujeron la diferencia a una carrera y colocaron el marcador 4-3.

La última carrera del encuentro llegó en la séptima entrada, cuando Leonel Valera anotó después de un error, una base por bolas y un sencillo. Juan Santana produjo la anotación que puso el 5-3 definitivo.

¿Qué necesita Diablos Rojos para avanzar a las Series de Zona?

Los Diablos Rojos tienen dos caminos para avanzar. El más directo es ganar el Juego 6, igualar la serie 3-3 y después imponerse en el séptimo partido. De esa manera, no dependerían de otros resultados para conseguir su pase a las Series de Zona.

Sin embargo, una derrota en el sexto encuentro no significaría automáticamente el final de su temporada. El formato de los playoffs de la LMB contempla un boleto para el mejor perdedor de cada zona, por lo que ‘los Pingos’ todavía podría avanzar aunque pierda la serie ante Oaxaca.

Para determinar al mejor perdedor se consideran tres criterios, en este orden:

Mayor número de juegos ganados en la serie.

Mejor porcentaje de ganados y perdidos durante la temporada regular.

Mejor diferencial de carreras en el Primer Playoff.

Por ello, el escenario más favorable para los Diablos es ganar este sábado y llevar la serie a un séptimo juego. Incluso si posteriormente Oaxaca gana ese encuentro y elimina al México por 4-3, haber disputado los siete partidos les daría una mejor posición en el primer criterio de desempate.

Además, los capitalinos cuentan con el antecedente de haber terminado la temporada regular como líderes de la Zona Sur. Esa posición puede ser determinante si necesitan recurrir al criterio del mejor perdedor para buscar su clasificación.