Finlay Tarling, ciclista de 19 años, muere tras ser atropellado en la Vuelta a Portugal

Antes de participar en la Vuelta de Portugal, Finlay Tarling había conseguido el tercer lugar en el Campeonato Británico Sub-23. [Fotografía. EFE]

El ciclismo británico está de luto por la muerte de Finlay Tarling, joven promesa de 19 años que falleció tras sufrir un accidente mientras disputaba la octava etapa de la Vuelta a Portugal.

El integrante del NSN Development Team sufrió un choque con un vehículo ajeno a la carrera. La cadena portuguesa RTP informó que el automóvil circulaba en sentido contrario cuando ocurrió el impacto, aunque las autoridades todavía investigan las circunstancias y causas del accidente.

La muerte de Tarling provocó la suspensión de la etapa cuando faltaban alrededor de 20 kilómetros para la meta y abrió dudas sobre la continuidad de la competencia. El ciclista galés comenzaba a destacar en las pruebas contrarreloj y semanas antes había conseguido subir al podio del Campeonato Británico Sub-23.

Finlay Tarling Finlay Tarling era hermano de Josh Tarling, ciclista que quedó en las pruebas de contrarreloj en París 2024. [Fotografía. EFE]

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Finlay Tarling?

Finlay Tarling disputaba la octava etapa de la 87ª Vuelta a Portugal cuando sufrió el accidente que le provocó la muerte. La organización informó inicialmente que el británico estuvo involucrado en un “grave accidente”, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias.

Sin embargo, la cadena portuguesa RTP informó que el ciclista sufrió un choque frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

Tiago Machado, mayor de la Guardia Nacional Republicana (GNR), confirmó ante los medios portugueses que el accidente involucró al joven y a un automóvil. Además, indicó que las autoridades investigan las condiciones en las que ocurrió el percance.

¿Qué pasará con la Volta a Portugal tras la muerte de Tarling?

La muerte de Finlay Tarling abrió dudas sobre la continuación de las últimas jornadas de la Vuelta a Portugal. Ezequiel Mosquera, director de la prueba, explicó poco después del accidente que los organizadores todavía no habían tomado una decisión.

“No hay nada planificado a día de hoy. Acabamos de cruzar la meta, no tenemos nada en mente sobre si continuar con la carrera... Y mañana será otro día”, declaró el exciclista español.

Cândido Barbosa, presidente de la Federación Portuguesa de Ciclismo, defendió por su parte que la competencia debía continuar y pidió fortaleza a los participantes para afrontar las dos jornadas restantes.

La muerte del ciclista también provocó reacciones de las autoridades portuguesas. El presidente António José Seguro expresó su “profundo pesar por el trágico fallecimiento”, mientras el primer ministro Luís Montenegro envió sus condolencias a la familia, al equipo y a los integrantes del pelotón.

El NSN Cycling Team confirmó posteriormente la muerte de su corredor y envió sus pésames a sus seres queridos.

¿Quién era Finlay Tarling y cuál fue su carrera?

Finlay Tarling nació en octubre de 2006 y era una de las jóvenes promesas galesas que buscaban abrirse camino en el ciclismo profesional, con resultados tanto en pista como en ruta y una particular fortaleza en las pruebas contrarreloj.

Antes de dar el salto a la categoría Sub-23, compitió con Willebrord Wil Vooruit. Durante su etapa junior consiguió resultados destacados y en 2024 terminó tercero en el Campeonato Británico Junior de ruta, después de imponerse en el sprint del pelotón.

En 2025 se incorporó a la cantera de la estructura que entonces se denominaba Israel-Premier Tech y posteriormente pasó a formar parte del NSN Development Team, conjunto continental destinado a desarrollar ciclistas jóvenes.

Su progresión continuó en 2026. Uno de sus resultados más destacados llegó el 25 de junio, cuando obtuvo el tercer lugar en la contrarreloj Sub-23 del Campeonato Británico, con un tiempo de 30 minutos y 24.86 segundos.

Tarling quedó apenas tres segundos detrás de Henry Hobbs, segundo clasificado, mientras Ben Wiggins se proclamó campeón con 29 minutos y 2.12 segundos. British Cycling destacó que el resultado representó una importante mejora respecto a 2025, cuando Finlay ocupó el puesto 24.

La Vuelta a Portugal representaba la primera gran prueba de su trayectoria. Antes del accidente, el galés mostró nuevamente sus cualidades contra el reloj al finalizar 11º en el prólogo y 15º en la quinta etapa, también disputada bajo esta modalidad.

Además, Finlay era el hermano menor de Josh Tarling, ciclista galés que ya compite en el máximo nivel del ciclismo internacional y actualmente pertenece al Netcompany INEOS.

Josh se especializa en las contrarreloj y entre sus principales resultados se encuentran el Campeonato Europeo de la especialidad en 2023, el bronce en el Mundial de ese mismo año y el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con información de EFE