Lunes de dejar el carro: Hoy No Circula del lunes 7 de septiembre de 2026

Las autoridades ambientales no han emitido una contingencia atmosférica, por lo que el programa opera conforme a su calendario regular. (Cuartoscuro).

Este lunes, el programa Hoy No Circula determina que los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y holograma 1 y 2 no pueden circular. Esta restricción se aplica de manera general para los automotores que cumplen con estas características específicas.

El programa regula el flujo vehicular y reduce emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No hay contingencia activa, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles normales tras el corte de consulta realizado este domingo.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes son:

Autos particulares con engomados que no sean Amarillo y terminaciones de placas que no sean 5 o 6.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Así opera el Hoy No Circula para la CDMX y el Edomex el lunes 7 de septiembre. (Cusrtoscuro).

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de esta medida deriva en multas por vehículos contaminantes, las cuales tienen un costo de $2,346.20 MXN. Para conocer más detalles sobre el pago y los conceptos, puede consultar el portal oficial de la Secretaría de Finanzas.

Última actualización: domingo 6 de septiembre de 2026, 17:46 hrs (hora de Ciudad de México).