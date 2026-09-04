¿Lloverá este ‘finde’ en CDMX y Edomex? El sábado esperan temperaturas frescas y cielo nublado

La condición general para toda la zona será de cielo nublado durante gran parte del día. (Foto: Cuartoscuro)

Vista aérea de la Ciudad de México bajo un cielo cubierto. Fuente: Agente Clima

Fuente: CONAGUA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado 5 de septiembre un día con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las condiciones atmosféricas indicarán un ambiente fresco durante la mañana, con una leve alza de temperatura por la tarde. Se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de clima y la posibilidad de ligeras lloviznas.

¿Qué temperaturas habrá en CDMX y Edomex este sábado?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 11.0°C y la máxima alcanzará los 23.7°C. Por su parte, en Toluca, el termómetro marcará una mínima de 6.3°C y una máxima de 18.7°C.

Estas diferencias destacan la variación térmica entre las dos principales urbes del Valle de México, siendo Toluca considerablemente más fría.

Para Naucalpan, se esperan temperaturas que irán de los 11.0°C como mínima a los 23.3°C como máxima. Mientras tanto, Ecatepec registrará una mínima de 11.3°C y una máxima de 24.7°C.

Los municipios de Naucalpan de Juárez y Ecatepec de Morelos se mantendrán con un clima similar al de la capital, pero con ligeras variaciones en sus puntos más altos.

¿Se esperan lluvias o viento fuerte en el Valle de México?

La condición general para toda la zona será de cielo nublado durante gran parte del día. Aunque no se pronostican lluvias fuertes, la nubosidad podría derivar en lloviznas ocasionales, especialmente por la tarde.

Los vientos serán suaves, con velocidades de 4 km/h en la Ciudad de México y Ecatepec, 3 km/h en Toluca y 5 km/h en Naucalpan.

Este panorama se debe a la interacción de un monzón mexicano sobre el noroeste del país y canales de baja presión en el interior de la República.

Aunque estos sistemas impactan otras regiones con lluvias más intensas, en el centro del país provocarán principalmente el cielo nublado. La onda tropical número 35 se desplazará hacia el oeste, dejando de afectar al país al final del día.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Sábado 5 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 11°C, medio nublado, viento de 4 km/h.

Domingo 6 de septiembre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

Lunes 7 de septiembre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra condiciones estables con cielo nublado persistente y temperaturas que se mantendrán en rangos similares.

Se esperan mañanas frescas y tardes templadas, sin grandes cambios en la velocidad del viento para la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Cómo prepararse para el clima nublado en la región?

Ante el pronóstico de cielo nublado y temperaturas frescas, se recomienda a la población vestir ropa ligera, pero con la opción de una capa extra para las primeras horas del día.

Es importante mantenerse hidratado, aunque el calor no sea intenso. La protección solar sigue siendo relevante, incluso con el cielo cubierto, debido a la radiación UV.

Si tiene planes de salir, considere llevar un paraguas o impermeable ligero, ya que las condiciones nubladas pueden generar lloviznas inesperadas.

Use calzado cómodo y adecuado para desplazarse, especialmente si camina por periodos prolongados. Esté atento a los avisos de las autoridades locales por cualquier cambio en el pronóstico.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

La información sobre las condiciones climáticas en el Valle de México se puede consultar a través de las fuentes oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proporciona actualizaciones constantes sobre el pronóstico del tiempo.

También puede revisar los comunicados de Protección Civil para obtener recomendaciones específicas ante cualquier eventualidad climática en la Ciudad de México y el Estado de México.

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