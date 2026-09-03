Clima CDMX y Edomex: Aguaceros y posible caída de granizo el viernes 4 de septiembre

Así estará el clima para la CDMX el viernes 4 de septiembre.

El clima en el Valle de México para el viernes 4 de septiembre presentará un día medio nublado. La Ciudad de México y sus alrededores, junto con el Estado de México, experimentarán mañanas frescas y tardes templadas.

Esta condición se debe a canales de baja presión y la influencia de una onda tropical, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

Para la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 26°C. En contraste, Toluca, en el Estado de México, tendrá un día más frío con una mínima de 5°C y una máxima de 22°C. El viento en la capital será de 4 km/h.

En Naucalpan, las temperaturas estarán entre los 10°C y 25°C, mientras que en Ecatepec se prevé un clima más cálido, con una mínima de 10°C y una máxima de hasta 27°C. Estas variaciones muestran las diferencias climáticas entre las zonas del Valle de México.

¿Habrá lluvias o granizo en el Valle de México?

El pronóstico del SMN indica que, aunque el día será medio nublado, existe la posibilidad de chubascos aislados y posible caída de granizo en el centro del país, incluyendo partes del Valle de México. Se recomienda precaución ante estas condiciones inesperadas, especialmente en las zonas altas.

Los vientos serán ligeros en la mayoría de la región. En Ciudad de México, el viento será de 4 km/h, mientras que en Naucalpan se esperan 5 km/h. Estas condiciones de viento bajo, junto con la nubosidad, mantendrán un clima templado durante la tarde en gran parte de la zona.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 4 de septiembre : Máxima de 26°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 5 km/h. Sábado 5 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo despejado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo despejado, viento de 4 km/h. Domingo 6 de septiembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia general para el fin de semana en el Valle de México es de un ligero descenso en las temperaturas máximas, pasando de 26°C el viernes a 23°C el domingo.

Las mañanas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de los 10°C. Se anticipa un sábado más soleado antes de volver a un cielo nublado el domingo.

¿Cómo prepararse para el clima variado en la CDMX y Edomex?

Ante la variación de temperaturas, se recomienda a los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México vestirse en capas. Esto permitirá adaptarse fácilmente a las mañanas frescas y las tardes templadas. También es importante mantenerse hidratado durante el día.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere llevar un paraguas ligero, especialmente si se planea estar fuera durante la tarde, en caso de que haya lluvia. Protegerse del sol es vital, incluso con cielo nublado, ya que los rayos UV pueden ser dañinos. Se aconseja usar bloqueador solar.

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