(Video) Señora queda ‘prensada’ en la estación Pantitlán de la Línea 9 del Metro: ¿Qué le pasó?

Señora queda ‘prensada’ en la estación Pantitlán de la Línea 9 del Metro.

La circulación de los trenes en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México sufrió interrupciones la mañana de este jueves 3 de septiembre, luego de que una mujer quedara atrapada entre el vagón y el andén en la estación Pantitlán.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, fue necesario realizar un corte de energía de emergencia para auxiliar a la usuaria, cuyo pie quedó atorado entre el tren y el andén.

¿Qué le pasó a la mujer en la estación Pantitlán de la Línea 9?

El incidente ocurrió alrededor de las 08:18 horas, cuando la mujer, de 51 años, intentaba abordar un convoy. Al momento de subir, su pie quedó atrapado en el espacio entre el borde del andén y el tren.

Personal de seguridad acudió para auxiliarla y posteriormente la trasladó al local de primeros auxilios de la estación. Ahí recibió valoración por parte de elementos de Seguridad Industrial e Higiene del Metro.

Hasta el momento, el STC no ha informado sobre la gravedad de las lesiones de la usuaria.

¿Qué dijo el Metro sobre el accidente de la usuaria de la Línea 9?

A través de sus redes sociales, el Metro informó que la circulación de los trenes en la Línea 9 se agilizaría después de realizar el corte de energía para rescatar a la mujer.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 9, luego de realizar un corte de energía para auxiliar a una persona cuyo pie quedó atorado entre el tren y el andén”, explicó a usuarios en redes sociales.

El Metro de CDMX exhortó a las personas usuarias a respetar la línea amarilla de seguridad y atender en todo momento las indicaciones del personal del Sistema.

La Línea 9 conecta las estaciones Pantitlán y Tacubaya, por lo que la interrupción en el servicio puede afectar a cientos de pasajeros durante las horas de mayor afluencia.