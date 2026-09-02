¿Un cheque por ayudar a encontrar a un familiar? Así opera la nueva estafa que alerta en CDMX

¿Cheque de 20 mil pesos a cambio de 2 mil? Esta es la nueva estafa en CDMX. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Una conversación aparentemente inofensiva con una persona desconocida en calles de la Ciudad de México puede terminar en una estafa, según testimonios de víctimas.

A través de redes sociales se evidenció un nuevo modus operandi al que apodaron la “estafa del familiar perdido”, que busca despojar a los peatones de su dinero y pertenencias.

¿Cómo funciona la estafa del familiar perdido?

El engaño comienza con un contacto cotidiano y empático. De acuerdo con los testimonios, la víctima es abordada por una persona que hace una solicitud sencilla: orientación para encontrar una calle.

Una vez que el peatón se detiene a brindar auxilio, el escenario se transforma con la aparición de una tercera persona, cómplice de quien pide ayuda.

Esta otra persona simula ser otro transeúnte más que también está dispuesta a ayudar. En ese momento, la primera persona afirma que tiene urgencia por cambiar uno o varios cheques con un valor de 10 mil o 20 mil pesos.

Sin embargo, argumenta que no puede realizar el trámite debido a que no cuenta con una identificación oficial. La excusa para justificar la falta del documento es el puente hacia la trampa final; supuestamente, su hijo lo tiene.

La urgencia emocional por el ‘hijo perdido’

Los estafadores simulan percatarse de que el supuesto hijo desapareció y cambian la escena de calma a un momento de desesperación.

Al encontrarse ante una supuesta emergencia por encontrar al menor y la premura por buscar al niño, los estafadores le proponen a la víctima un intercambio para dejar el cheque de alta denominación a cambio de efectivo inmediato, alrededor de 2 mil pesos, o su teléfono celular para poder solucionar la emergencia.

Sin embargo, aquellas personas que accedan bajo el supuesto del respaldo del cheque, terminan por darse cuenta de que es falso o las cuentas no tienen fondos para cobrar el monto que señala.

La efectividad de la estafa radica en evitar a toda costa la intervención de la ley. Supuestamente, Luis Paloalto, una de las supuestas víctimas, él propuso la alternativa de llamar a una patrulla de la policía para que ayudaran a localizar al presunto menor desaparecido sin necesidad de la entrega del cheque a cambio de una menor cantidad de dinero.

Contó que, al escuchar la propuesta de involucrar a oficiales, las mujeres cambiaron de actitud e intentaron retirarse apresuradamente del lugar. El creador de contenido aseguró que cuando se apartaron, siguió con su camino, pero otras personas lo abordaron con un esquema similar.