¿Un cheque por ayudar a encontrar a un familiar? Así opera la nueva estafa que alerta en CDMX

Una conversación aparentemente inofensiva con una persona desconocida en calles de la Ciudad de México puede terminar en una estafa, según testimonios de víctimas.
A través de redes sociales se evidenció un nuevo modus operandi al que apodaron la “estafa del familiar perdido”, que busca despojar a los peatones de su dinero y pertenencias.
¿Cómo funciona la estafa del familiar perdido?
El engaño comienza con un contacto cotidiano y empático. De acuerdo con los testimonios, la víctima es abordada por una persona que hace una solicitud sencilla: orientación para encontrar una calle.
Una vez que el peatón se detiene a brindar auxilio, el escenario se transforma con la aparición de una tercera persona, cómplice de quien pide ayuda.
Esta otra persona simula ser otro transeúnte más que también está dispuesta a ayudar. En ese momento, la primera persona afirma que tiene urgencia por cambiar uno o varios cheques con un valor de 10 mil o 20 mil pesos.
Sin embargo, argumenta que no puede realizar el trámite debido a que no cuenta con una identificación oficial. La excusa para justificar la falta del documento es el puente hacia la trampa final; supuestamente, su hijo lo tiene.
La urgencia emocional por el ‘hijo perdido’
Los estafadores simulan percatarse de que el supuesto hijo desapareció y cambian la escena de calma a un momento de desesperación.
Al encontrarse ante una supuesta emergencia por encontrar al menor y la premura por buscar al niño, los estafadores le proponen a la víctima un intercambio para dejar el cheque de alta denominación a cambio de efectivo inmediato, alrededor de 2 mil pesos, o su teléfono celular para poder solucionar la emergencia.
Sin embargo, aquellas personas que accedan bajo el supuesto del respaldo del cheque, terminan por darse cuenta de que es falso o las cuentas no tienen fondos para cobrar el monto que señala.
La efectividad de la estafa radica en evitar a toda costa la intervención de la ley. Supuestamente, Luis Paloalto, una de las supuestas víctimas, él propuso la alternativa de llamar a una patrulla de la policía para que ayudaran a localizar al presunto menor desaparecido sin necesidad de la entrega del cheque a cambio de una menor cantidad de dinero.
Contó que, al escuchar la propuesta de involucrar a oficiales, las mujeres cambiaron de actitud e intentaron retirarse apresuradamente del lugar. El creador de contenido aseguró que cuando se apartaron, siguió con su camino, pero otras personas lo abordaron con un esquema similar.