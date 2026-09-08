Wall Street abre con pérdidas en espera de reporte de inflación de EU: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street regresaron del feriado con variaciones negativas, en medio de un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas, y a la espera del reporte de inflación para la economía estadounidense.

El Dow Jones lidera las pérdidas con 0.98 por ciento, en los 52 mil 890.06 enteros, seguido por el S&P 500 que cae 0.38 por ciento, en los 7 mil 6689.91 puntos, mientras que el Nasdaq con 0.12 por ciento menos, se coloca en las 26 mil 475.72 unidades.

“Prevemos que predomine la cautela y un tono pesimista ante el escalamiento del conflicto en Medio Oriente, lo que ha ocasionado un alza en los precios del crudo y un mayor riesgo inflacionario mundial. Además, los inversionistas se encuentran a la espera del dato de inflación en los EU hacia finales de semana, lo que daría más claridad sobre la trayectoria de la política monetaria del Fed”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Por su parte, las negociaciones del lado de Europa ubican al FTSE 100 de Londres con un aumento de 0.02 por ciento, en las 10 mil 822.50 unidades, seguido por el CAC 40 de Francia con 0.01 por ciento más, en los 8 mil 305.77 puntos, mientras que las pérdidas son de 0.31 por ciento, en las 19 mil 960.80unidades, seguido por el DAX en Alemania con 0.08 por ciento menos, en los 25 mil 986.39 enteros.

El mercado local abre con aumentos de 0.44 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 65 mil 11.86 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 0.68 por ciento, en un nivel de mil 318.05 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan alzas de 1.66 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 92.99 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 97.90 billetes verdes por unidad, suma 0.90 por ciento.