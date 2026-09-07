Peso inicia con pérdidas en semana de Paquete Económico 2027: ¿Cómo está el tipo de cambio HOY?

El peso mexicano pierde ante el dólar en la sesión de este lunes 7 de septiembre en medio del fortalecimiento del yen japonés, dada la expectativa de que el Banco de Japón subirá su tasa de interés en la reunión de septiembre.

El yen japonés amplió repentinamente sus ganancias y llegó a avanzar 1.4 por ciento hasta 154.06 por dólar, en una sesión de escaso volumen debido a un feriado en Estados Unidos.

Esta semana, el Gobierno de México presenta el nuevo Paquete Económico para 2027. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que no incluirá aumento de impuestos, pero tampoco nuevos programas sociales.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar este lunes7 de septiembre?

Datos reportados por Bloomberg muestran que el tipo de cambio se ubica en las 16.91 unidades, 2 centavos más con respecto al cierre del Banxico del viernes 4 de septiembre.

Felipe Mendoza, comentó analista de mercados EBC Financial Group, dijo que el tipo de cambio podría oscilar entre los 16.85 y las 16.92 pesos por dólar durante este 7 de septiembre.

“Hacia el resto de la semana, el foco del mercado rotará hacia el dato de inflación estadounidense por su relevancia en la siguiente decisión de la Fed y también en el sector corporativo global”, añadió.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.32 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.35 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.79 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.26 por ciento.

Entre las monedas que más ganan ante el dólar están el yen japonés que avanza 1.21 por ciento. Le siguen la corona noruega con 0.41 por ciento; el won surcoreano con 0.34 por ciento; el dólar taiwanés con 0.29 por ciento; el rublo ruso con 0.18 por ciento, y el dólar canadiense con 0.17 por ciento.

Con información de Bloomberg