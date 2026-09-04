Peso gana a pesar de ‘apuestas’ a favor de aumento en tasa de la Fed: Así inicia el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este viernes 4 de septiembre.

A pesar de que las apuestas por un aumento en la tasa de la Fed subieron, el peso mexicano inició la jornada de este viernes 4 de septiembre con ganancias ante el dólar.

Las nóminas no agrícolas de agosto superaron todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg, y la tasa de desempleo en EU se mantuvo en 4.1 por ciento. Sin embargo, el último informe no sugirió que el mercado laboral esté contribuyendo a las presiones sobre los precios.

Los analistas consideran que la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal se decidirá con base en los datos de inflación que se publicarán la próxima semana.

¿Cuánto gana el peso al dólar este 4 de septiembre?

Cifras de Bloomberg muestran que el tipo de cambio se ubica en las 16.86 unidades, 6 centavos menos con respecto al cierre del jueves 3 de septiembre.

“Hacia el resto de la sesión, la atención macroeconómica local se volcará progresivamente hacia la presentación del Paquete Económico 2027, un evento crítico en el que la Secretaría de Hacienda deberá trazar una ruta clara para la consolidación fiscal y la contención del déficit presupuestario”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El Paquete Económico 2027 se presentará ante el Congreso de la Unión el próximo martes 8 de septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que incluirá una propuesta para que el SAT ‘rastree’ cada litro de combustible y así evitar el huachicol fiscal.

El especialista agregó que el tipo de cambio podría oscilar entre las 16.85 y 17.05 unidades.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.29 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.35 unidades por cada billete verde en la sesión de este viernes 4 de septiembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.76 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.27 por ciento.

Las monedas que más se deprecian ante el dólar este 4 de septiembre son el peso chileno con 0.63 por ciento; el florín húngaro con 0.60 por ciento; el dólar canadiense con 0.47 por ciento; el franco suizo con 0.47 por ciento, y el real brasileño con 0.43 por ciento.

Con información de Bloomberg