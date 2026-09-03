Wall Street abre con ganancias tras comentarios de Waller sobre tipos de interés: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones al interior de Wall Street continúan arrojando números verdes, incentivas por las últimas declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien detalló que estaría dispuesto a apoyar el mantenimiento de los tipos de interés sin cambios si las presiones inflacionarias siguen mostrando signos de disminuir.

En consecuencia, el Nasdaq registra un aumento de 0.75 por ciento, en los 26 mil 417.92 enteros, seguido por el Dow Jones con 0.58 por ciento, en las 53 mil 370.63 unidades, mientras que el S&P 500 gana 0.48 por ciento, con 7 mil 703.89 puntos.

“Los inversionistas mantienen la atención en el reporte de empleo de EU, luego de un inicio de septiembre marcado por el repunte de los rendimientos globales, factores que han fortalecido las preocupaciones inflacionarias y las expectativas de un posible ajuste adicional de tasas por parte de la Reserva Federal”, apuntaron analistas de Monex.

Por su parte, en el continente europeo el CAC 40 de Francia es el único que resta 0.26 por ciento, en los 8 mil 259.20 enteros, mientras que las ganancias son de 0.60 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 19 mil 898.40 puntos, el FTSE 100 de Londres sube 0.52 por ciento, a 10 mil 813.12 enteros, y el DAX en Alemania con 0.37 por ciento más, ronda en las 25 mil 935.46 unidades.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.75 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 65 mil 372.06 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 320.42 enteros, suma 0.68 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 92.20 dólares por barril, ya que sube 1.34 por ciento, mientras que el Brent con 1.11 por ciento más, cotiza en los 96.71 billetes verdes por unidad.