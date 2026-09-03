Nadie ‘le pisa al gas’: Elon Musk lanza taxis Tesla sin volante ni pedales en Texas

Elon Musk desplegó este jueves decenas de Cybercabs —taxis autónomos sin volante ni pedales— en las calles de Austin, Texas, como parte de su apuesta por que los estadounidenses dejen atrás su miedo a “no tener el control” y utilicen el servicio.

El despliegue de los Tesla de color dorado, los cuales no le ofrecen al pasajero una sola forma de tomar el control en caso de una emergencia, se produce en momentos en que la empresa se prepara para lanzar el servicio en otras ciudades.

Las acciones de Tesla se han visto afectadas en medio de una caída en las ventas de vehículos eléctricos, pero el jueves subieron más de un 5 por ciento ante la esperanza de que el servicio de taxis de aspecto futurista se popularice rápidamente.

“Sin volante, sin pedales”, presumió Tesla en la red social X antes del lanzamiento. Musk continuó con una publicación en la que se mostraba un Cybercab gigante flotando sobre el horizonte de Austin. Más tarde escribió: “Una tormenta de Cybercabs”.

La compañía tenía programado un exclusivo evento de lanzamiento para la noche del jueves.

De momento se desconoce cuándo es que Elon Musk pretende desplegar el servicio de Cybercab, pero necesita moverse rápido.

La competencia de Tesla con Waymo

Tesla se encuentra rezagado respecto Waymo —líder del sector de taxis autónomos— en cuanto al número de vehículos desplegados y viajes completados.

Para alcanzarlo, debe demostrar que su sistema, el cual se basa únicamente en cámaras, puede circular de forma segura por las calles y evitar a los peatones.

En contraste, Waymo y otro rival, Zoox de Amazon, complementan sus sistemas de cámaras con un radar y una tecnología basada en láser llamada lidar.

Incluso si la tecnología funciona sin contratiempos, aún debe convencer a los estadounidenses.

El Pew Research Center realizó una encuesta en febrero que reveló que siete de cada 10 adultos en Estados Unidos se sentían “poco” o “nada” cómodos al viajar en un auto sin conductor.

¿Qué ha pasado con las acciones de Tesla?

Las acciones de Tesla sufrieron un golpe el año pasado, después de que Musk tomó las riendas de la campaña del gobierno del presidente Donald Trump para recortar costos, y expresó su apoyo a políticos de extrema derecha, lo que desató protestas en agencias de Tesla y boicots de consumidores en varios países.

Tesla registró una segunda caída anual consecutiva de ventas en 2025. Sus ganancias se desplomaron y cedió a la automotriz china BYD su título como el mayor fabricante de vehículos eléctricos a nivel mundial.

Los robotaxis en Texas

Austin cuenta con un servicio de taxis autónomos de Tesla desde junio pasado, aunque esos vehículos están equipados con volante y pedales de freno. El servicio, que desde entonces se ha ampliado a otras cinco ciudades en Texas y Florida, originalmente operaba con conductores de seguridad que tomaban el control en caso de algún problema.

En esas ciudades Tesla tiene más de 200 robotaxis que operan sin conductores de seguridad a bordo, según el sitio de monitoreo RobotaxiTracker. Waymo cuenta con más de 4,000 vehículos de ese tipo en 14 ciudades.

La encuesta de Pew reveló también que el 16 por ciento de los adultos en Estados Unidos se sentiría “algo” cómodo al viajar en un auto sin conductor, mientras que el 7 por ciento se sentiría “sumamente” cómodo o “muy” cómodo en un vehículo de este tipo.

Un sondeo separado de Gallup realizado en 2025 encontró que el escepticismo en cuanto a la seguridad de los vehículos autónomos había aumentado en los años previos. Más estadounidenses dijeron que los autos operados en su totalidad o en la mayor parte por seres humanos eran la opción más segura, en comparación con los resultados de una encuesta de 2018.