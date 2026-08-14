Joshua Kushner, hermano del yerno de Trump, ’le apuesta’ a Amazon con 215 mdd

Amazon superó los 3 billones de dólares en valor de mercado por primera vez, convirtiéndose en la quinta empresa en alcanzar ese hito. (AP).

Thrive Capital, la firma de Joshua Kushner, ha adquirido acciones de Amazon.com Inc. por un valor aproximado de 215 millones de dólares, consolidando así su estrategia de invertir en empresas que cotizan en bolsa.

La inversión, revelada en un documento regulatorio el viernes, está destinada a brindar a Thrive exposición a una gran empresa que se beneficia de la inteligencia artificial, incluyendo el suministro de herramientas de compra con IA y la infraestructura informática para otras empresas.

A principios de este mes, Amazon superó los 3 billones de dólares en valor de mercado por primera vez, convirtiéndose en la quinta empresa en alcanzar ese hito.

Thrive declinó hacer comentarios. Un representante de Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¿Qué se sabe de la empresa Thrive?

Thrive es más conocida por sus primeras inversiones en empresas como SpaceX, Stripe y OpenAI, esta última también respaldada por Amazon.

Otras participaciones de la firma de capital de riesgo en el mercado público incluyen Figma Inc. , Stubhub Holdings Inc. y Oscar Health, que Kushner cofundó e incubó.

A principios de este año, Thrive informó a sus accionistas que había invertido alrededor de 100 millones de dólares en Shopify Inc., una empresa de comercio electrónico, citando el impulso que la inteligencia artificial ha dado al comercio electrónico, según informó previamente Bloomberg .

En una carta enviada a los socios limitados a principios de esta semana, Kushner ofreció más detalles sobre su enfoque respecto a estas inversiones.

«Muchas de nuestras empresas en fase de crecimiento compiten con, se asocian con, o se convierten en la próxima generación de empresas tecnológicas cotizadas», reza la carta. «Cuanto más preciso sea nuestro conocimiento de los mercados públicos, mejor será nuestro criterio en los mercados privados».

Apenas en abril pasado, Kushner anunció una nueva estrategia de inversión enfocada en franquicias e instituciones culturales de largo plazo a través de la creación de Thrive Eternal, una sociedad de cartera de capital permanente que ya apunta hacia equipos deportivos de alto perfil.