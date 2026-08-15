Landau pide no dejar que el ‘drama político’ afecte la relación México-EU tras cancelar visa a Andy López

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, destacó la relación entre México y Estados Unidos y pidió no permitir que los episodios de “drama político” desvíen la atención de temas prioritarios para ambos países, en medio de la polémica por el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Landau hizo referencia a la llegada de las mariposas monarca y utilizó el fenómeno migratorio de esta especie como ejemplo de los vínculos entre ambos países.

“Las mariposas monarca han llegado para la temporada, un buen recordatorio de la relación duradera y simbiótica entre Estados Unidos y México”, escribió el funcionario estadounidense, quien fue embajador de Estados Unidos en México.

Landau recordó que durante su gestión como embajador tuvo la oportunidad de visitar los bosques mexicanos donde las mariposas monarca pasan el invierno y, con este símil, aprovechó para destacar la importancia de la relación bilateral.

“Como han reconocido el presidente Donald Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ambos países prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio”, señaló.

Aunque Landau no mencionó directamente a López Beltrán ni la cancelación de su visa en esta publicación, el mensaje ocurre después de que el hijo de López Obrador acusara a funcionarios estadounidenses de intervenir en asuntos políticos de México.

“No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental”, concluyó el subsecretario en su mensaje.

Christopher Landau destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad, migración y comercio.

¿Por qué EU le quitó la visa a ‘Andy’ López Beltrán?

El pasado jueves 13 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos había cancelado su visa. En una carta dirigida a Donald Trump, el dirigente de Morena atribuyó la decisión al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y a Christopher Landau, a quien se refirió como ‘El Quitavisas’.

López Beltrán calificó la medida como un tema político y cuestionó directamente al presidente estadounidense sobre si estaba al tanto de la decisión. También sostuvo que no había cometido ninguna conducta ilegal o inmoral y rechazó los señalamientos que pudieran justificar la cancelación de su visa.

Un día después, el hijo del expresidente retomó sus actividades políticas en Tabasco y llamó a sus simpatizantes a informarse y organizarse ante lo que describió como una “inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros”.

¿Qué dijeron Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum?

El viernes, el subsecretario respondió en X a una publicación anterior en la que había advertido que las visas estadounidenses podían ser revocadas sin previo aviso. “¿Están disfrutando el show? Rellenen sus palomitas, amarán la siguiente parte”, escribió entonces.

La respuesta fue interpretada como una reacción a la carta de López Beltrán, aunque Landau tampoco mencionó explícitamente al hijo del expresidente López Obrador en ese mensaje.

El caso ha provocado críticas desde Morena y del propio gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la cancelación de la visa como una decisión política e injerencista, aunque descartó que el episodio vaya a provocar una ruptura en la relación bilateral y sostuvo que México debe mantener la mejor relación posible con Estados Unidos.

“Esta cancelación de visas que han hecho a ‘personas políticamente expuestas’ tiene un sentido político esencialmente porque no es parejo a todos los países (...) Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país, y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana”, afirmó en Palacio Nacional.