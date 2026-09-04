Trump amenaza con ‘cortar’ comercio a países con superávit con EU... si la Fed no baja sus tasas

Trump endurece su presión sobre la Fed tras el reporte de empleo de Estados Unidos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El presidente Donald Trump intensificó la presión sobre la Reserva Federal para que baje los tipos de interés y amenazó con cortar el comercio con ciertas economías con las que Estados Unidos tiene un superávit si el banco central no actúa.

Trump hizo públicas sus exigencias el viernes en una extensa publicación en redes sociales tras un informe de empleo de agosto mejor de lo esperado, lo que podría reforzar los argumentos para que los funcionarios de la Reserva Federal bajen los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria, que comienza el 15 de septiembre.

En su publicación, el presidente exhortó a Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal que él mismo había elegido y a quien calificó de “magnífico”, y a los miembros de la junta directiva a “ponerse las pilas” y “SER PATRIOTAS por una vez”.

“¡BAJEN LA TASA DE INTERÉS O DEJARÉ DE COMERCIAR CON LOS PAÍSES CON LOS QUE TENEMOS UN DÉFICIT!”, publicó Trump. “Las altas tasas de interés ponen a Estados Unidos en una desventaja muy injusta, ¡y no permitiré que eso suceda!”.

Trump afirmó que la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló su anterior régimen arancelario, había reconocido su autoridad para hacerlo. Sin embargo, si sigue adelante con los embargos comerciales, casi con toda seguridad se enfrentará a una demanda judicial.

No está claro cómo una medida de este tipo ayudaría a reducir los costes de endeudamiento de Estados Unidos.

Trump disminuyó presiones a la FED tras llegada de Kevin Warsh

El mensaje demuestra que Trump está perdiendo la paciencia con la Reserva Federal tan solo unos meses después de que Warsh sucediera a Jerome Powell, a quien el presidente atacaba habitualmente por las decisiones políticas del banco.

Trump había moderado su campaña de presión contra la Reserva Federal tras la llegada de Warsh a la presidencia, pero este nombramiento supone una reanudación de la misma. Los índices de aprobación del presidente se desploman antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ya que las encuestas muestran que los estadounidenses critican duramente su gestión del coste de la vida y la guerra en Irán.

Dato del empleo de agosto en EU sorprende

El crecimiento del empleo en Estados Unidos experimentó un repunte inesperado en agosto, con la creación de 162 mil puestos de trabajo en el sector no agrícola, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable. En respuesta, los inversores aumentaron sus apuestas a favor de una subida de tipos de interés en la próxima reunión de la Reserva Federal.

El presidente fue incluso más allá que su principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien el viernes por la mañana había dicho que las cifras de empleo reforzaban los argumentos para mantener los tipos de interés sin cambios.

“Respetamos la independencia de la Reserva Federal, pero creo que los argumentos para mantener los tipos de interés sin cambios serían bastante sólidos”, dijo Hassett en CNBC.