Tasa de los bonos del tesoro de EU a 30 años sube a  máximos desde 2007

Los bonos del tesoro a 30 años están en sus niveles más altos desde 2007.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas, ante la preocupación de los inversionistas por el aumento de la deuda pública, la creciente emisión de bonos a largo plazo y una inflación que lleva cinco años por encima de la meta de la Reserva Federal (Fed) .

El rendimiento se ubicó en 5.31 por ciento el lunes 17 de agosto, el más alto desde 2007, y se acercó al máximo de 5.44 por ciento registrado ese año, al inicio de la crisis financiera mundial.

El aumento, que eleva los costos de financiamiento del gobierno estadounidense , forma parte de una tendencia más amplia en los mercados mundiales de bonos, donde los inversionistas exigen una mayor compensación ante el aumento de la deuda pública y la persistente inflación, que probablemente mantendrán elevadas las tasas de interés.

En EU, el movimiento también está impulsado por un fuerte aumento del endeudamiento corporativo para financiar el auge de la Inteligencia Artificial , y por una menor demanda de los compradores tradicionales de bonos a largo plazo.

Brock Weimer, estratega de inversión en Edward Jones, señaló que varios factores contribuyen a la presión alcista sobre los rendimientos a largo plazo. “En primer lugar, la emisión de bonos corporativos con grado de inversión ha aumentado significativamente este año”, indicó.

En segundo lugar, añadió, están los precios del petróleo , que continuaron subiendo en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Oriente Medio , lo que aumentó la preocupación por la inflación y podría ejercer una mayor presión alcista sobre los rendimientos de los bonos. “Finalmente, las persistentes preocupaciones fiscales probablemente hayan ejercido presión al alza sobre los rendimientos, particularmente en los vencimientos más largos”, apuntó.

(El Financiero)

Aumenta costo de la deuta en Estados Unidos

Las operaciones del lunes prolongan la venta masiva de la semana pasada, en la cual el Tesoro de EU vendió 25 mil millones en nuevos bonos a 30 años con un rendimiento de 5.216 por ciento, el nivel más alto para una subasta primaria desde 2001. Un día antes, la subasta de bonos a 10 años registró el mayor costo de financiamiento desde 2007.

El aumento de los rendimientos a largo plazo se produce incluso después de que recientes datos económicos reducen parte de la presión sobre los funcionarios de la Fed para elevar las tasas de interés de corto plazo en los próximos meses.

El dato reciente de inflación subyacente mostró menores presiones sobre los precios, mientras que el informe de empleo reveló que los trabajadores estadounidenses redujeron inesperadamente puestos de trabajo en julio y las ventas minoristas de EU registraron su mayor caída en más de un año.

Aun así, la inflación sigue muy por encima de la meta anual del 2 por ciento de la Fed: el índice de precios al consumidor aumentó 3.4 por ciento el mes pasado frente al mismo período del año anterior.

El debilitamiento de los datos económicos de EU ha ampliado la brecha entre los rendimientos de los bonos del Tesoro: en los bonos a 30 años ha subido más de 13 puntos básicos en lo que va del mes, mientras que el de los títulos a dos años ha caído 12 puntos básicos.

Nohshad Shah, responsable de ventas de renta fija para EMEA en Citadel Securities, afirmó que la rentabilidad de los bonos a largo plazo también refleja la reticencia de la Reserva Federal a endurecer la política monetaria a pesar del prolongado período de inflación por encima del objetivo.

Es probable que esta medida resulte molesta para los funcionarios de la administración Trump , quienes a principios del año pasado afirmaron que las políticas fiscales del presidente reducirían las tasas de interés a largo plazo al controlar el gasto público y la inflación.