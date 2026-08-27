Regreso a clases 2026: Profeco llama a no caer en fraudes por ofertas de útiles escolares en línea

¿La lista de útiles sale más barata en línea? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a padres de familia a realizar compras informadas de útiles y uniformes de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El objetivo de la institución es que reconozcas que existe el riesgo de que pagues de más por cargos adicionales relacionados con las compras en línea, así que llamó a comparar precios entre establecimientos y plataformas digitales, además de revisar el precio total antes de pagar.

Además, llamaron a revisar la descripción de cada producto, ya que las características deben ser claves y veraces, de acuerdo con la Ley Federal de Protección del Consumidor.

Finalmente, llamaron a leer términos y condiciones antes de aceptar cualquier oferta o promoción, así como conservar toda evidencia de tus compras de útiles para el ciclo escolar, desde comprobantes de pago hasta números de pedidos o capturas de pantalla que confirmen tu compra, en caso de reclamo.

Profeco llama a cuidar el bolsillo con compras del regreso a clases

Ante el fin de las vacaciones de verano, Profeco llamó a que planeen sus gastos para evitar que los útiles y uniformes ‘devoren’ sus bolsillos.

Para ello, lo recomendable es elaborar un planeador de gastos al definir los útiles, mochilas y uniformes que se pueden reutilizar y después ver qué productos sí necesitan adquirir.

Después recomiendan establecer un presupuesto con el dinero que se puede destinar de manera general (para todos los útiles) e individual (para cada artículo).

Con ello, evitarás gastos de más y endeudarte con los productos escolares o evitar cubrir otras necesidades.

Profeco menciona que una de las mejores alternativas es comprar los útiles escolares en grupo, a fin de adquirir precios reducidos o descuentos preferenciales, y así aprovechar ofertas con criterio.

Además, la institución recomienda dejar un ‘guardadito’ para posible gastos durante el ciclo escolar, desde materiales extra hasta actividades y transporte.

Con ello, le sacarás jugo a tu dinero y realizarás un consumo responsable en beneficio de tu bolsillo y de tus hijos.

Con información de Quadratín Quintana Roo.