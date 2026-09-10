Acumula Tomza tragedias con sus propias unidades

Pipas, tanques, válvulas e instalaciones de empresas vinculadas a Grupo Tomza aparecen una y otra vez detrás de accidentes que han dejado decenas de muertos y lesionados en distintas entidades del país.

El común denominador no sólo es el conglomerado. Los siniestros han ocurrido dentro de una cadena que Tomza controla prácticamente de principio a fin: almacena, transporta y distribuye gas LP y, además, fabrica parte de los recipientes y vehículos utilizados en sus propias operaciones.

En su propia página, el grupo señala que cuenta con fábricas especializadas para diseñar y fabricar recipientes a presión de cualquier capacidad destinados al almacenamiento de gas LP en México y El Salvador. Con una lista de empresas que dificulta observar los casos como parte de un mismo grupo.

En su directorio aparecen Gas Tomza, Gas Silza, Gas y Servicio, Unigas, Gas Titanium, Gasomático, Gas Chapultepec, Hidrogas y decenas de operaciones regionales, entre otras razones sociales y marcas. Además de Inza (Industrias Zaragoza), fabricante de sus cilindros, recipientes a presión, tanques de almacenamiento, autotanques y pipas.

Es decir, nombres distintos; se han registrado explosiones, incendios y fugas durante más de una década y en toda la cadena de suministro.

El episodio más reciente ocurrió apenas este lunes, cuando una pipa de gas se incendió la noche del 8 de septiembre en Santa María Insurgentes, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Bomberos de la Ciudad de México atribuyeron preliminarmente el fuego a una falla en el sistema eléctrico de la propia unidad. El incendio fue controlado y no dejó lesionados.

En tanto que el caso más grave ocurrió el 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa de la filial Transportadora Silza volcó bajo el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, y explotó.

El accidente dejó 32 personas muertas y decenas de lesionados. La Fiscalía capitalina descartó que un bache o las condiciones de la vialidad provocaran la volcadura y documentó elementos relacionados con exceso de velocidad, jornadas prolongadas, descansos insuficientes y falta de acreditación de capacitación y controles médicos al operador.

Es decir, aunque no se atribuyó el origen del accidente a una falla mecánica del autotanque, las investigaciones tampoco ubicaron un factor externo como causa.

La unidad pertenecía a Silza, el combustible había sido cargado en una terminal operada por otra sociedad ligada a Tomza y el grupo participa también en la fabricación de autotanques, cilindros y recipientes a presión.

Casi un año después, el 6 de agosto de 2026, otra pipa relacionada con el conglomerado sufrió una fuga en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca.

La unidad pertenecía a Tomza Gas Titanium. El gas liberado provocó una explosión que dejó 22 personas lesionadas, daños en decenas de viviendas y vehículos y, posteriormente, una víctima mortal. Protección Civil de Morelos abrió un procedimiento administrativo para revisar las condiciones técnicas y administrativas de la unidad.

Seis días después del accidente, la compañía seguía operando y no había recibido sanción, pues las investigaciones continuaban abiertas a la par que el conductor de la unidad continúa prófugo.

En 2013, una explosión en una instalación de Gas Pronto, vinculada con Grupo Tomza, en Amozoc, Puebla, dejó seis personas muertas y seis lesionadas.

Tras revisar 28 pipas que estaban dentro de la planta, la Secretaría de Energía encontró irregularidades en 16: once no estaban registradas como parte de la flota autorizada y cinco tenían válvulas vencidas. Las sanciones ascendieron a 52.1 millones de pesos.

Ese mismo año, en Mérida, una pipa de Gas Tomza surtía combustible a una tortillería cuando una fuga en la válvula principal derivó en una explosión que mató a dos personas.

Los peritajes atribuyeron el accidente a la fuga y a la fricción generada por el carrete de la manguera. La Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra el presidente del Consejo de Administración de la gasera, Tomás Zaragoza, operadores y el responsable del mantenimiento de las pipas. Parte de las denuncias terminó después en acuerdos económicos con los afectados.

Diez años después, en abril de 2023, una explosión dentro de la planta de Silza en Tijuana dejó cuatro trabajadoras muertas y tres personas heridas. Bomberos reportaron que un recipiente explotó, provocó una fuga y después un incendio. Fragmentos metálicos salieron proyectados hasta una oficina ubicada unos 150 metros adelante y golpearon a las cuatro trabajadoras que murieron.

En noviembre de 2025 volvió a aparecer Silza. Una camioneta que transportaba 25 cilindros explotó mientras circulaba en Mexicali. Información preliminar indicó que una falla en el motor originó el incendio y posteriormente detonaron los recipientes, algunos de los cuales salieron proyectados y causaron daños en viviendas y comercios. No hubo lesionados.

Los antecedentes también han llevado a las autoridades a buscar revisiones más amplias. En agosto pasado, inspectores de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente acudieron a una planta de distribución en Almoloya de Juárez para revisar instalaciones, pipas, válvulas e integridad de tanques, pero la empresa rechazó recibir la visita.

Medios identificaron la instalación como operada por Unigas, otra filial de Grupo Tomza. La ASEA anunció que procedería con las sanciones correspondientes por impedir la inspección.

En La Concordia, Silza alcanzó acuerdos reparatorios con víctimas que rondaron los 480 millones de pesos, pero esos recursos correspondieron a indemnizaciones y no a una sanción gubernamental. Tampoco aparece públicamente una resolución que confirme la revocación del permiso con el que transportaba gas LP.

Así, los nombres cambian: Silza, Gas Titanium, Gas Tomza, Gas Pronto o Unigas. Los accidentes también.

Lo que se repite son pipas, recipientes, válvulas e instalaciones dentro de una cadena que el mismo conglomerado presume controlar desde la fabricación y almacenamiento hasta la distribución.

Y, pese al historial, no existe información pública suficiente para conocer qué modificaciones de fondo realizó Grupo Tomza en su flota, mantenimiento, procesos o controles para impedir que los episodios vuelvan a ocurrir.