Volkswagen Vehículos Comerciales abre “Las 72 horas”

La eficiencia operativa y el control del gasto de las flotillas son determinantes para la rentabilidad de las empresas, por ello, Volkswagen Vehículos Comerciales lanza una nueva edición de su campaña “Las 72 Horas”, una oferta comercial de tres días enfocada en facilitar la adquisición o renovación de unidades para negocios, flotillas y profesionales independientes.

Del 18 al 20 de septiembre, la red de concesionarios de la marca ofrecerá condiciones financieras especiales para distintos modelos de su portafolio. El objetivo reducir las barreras de entrada para quienes requieren vehículos de trabajo sin generar una presión adicional sobre el flujo de efectivo.

Entre las principales promociones destaca una tasa preferencial desde 11.9%, así como la comisión por apertura gratis y, en determinados modelos, seguro sin costo.

La oferta contempla diferentes perfiles de operación. Para actividades que demandan capacidad todoterreno y resistencia, la Amarok contará con tasa de 11.9%, comisión por apertura gratis y seguro sin costo.

En el segmento de distribución urbana, la Caddy Cargo ofrecerá tasa de 11.9% y comisión por apertura gratis, una combinación orientada a negocios que requieren agilidad y eficiencia para sus operaciones de última milla.

Para el transporte de personal y grupos, la Transporter Pasajeros tendrá también una tasa de 11.9% y comisión por apertura sin costo, mientras que la Caravelle, dirigida a servicios de transporte ejecutivo y turismo, podrá adquirirse bajo una tasa de 11.9% o con comisión por apertura gratis.

En tanto, para operaciones logísticas que requieren mayor capacidad de carga, la Crafter Cargo Van dispondrá de tasa de 11.9%, comisión por apertura gratis al igual que el seguro.

La estrategia comercial busca promover la decisión de incorporar vehículos a una flotilla, una decisión que está cada vez más vinculada al costo total de operación y a la capacidad de las empresas para preservar liquidez. Para los pequeños negocios y profesionales independientes, las condiciones de financiamiento pueden convertirse en un factor determinante para acelerar la renovación de sus unidades.

Volkswagen Vehículos Comerciales busca, mediante esta activación, atender desde emprendedores y trabajadores independientes hasta administradores de flotillas con necesidades de transporte diferenciadas, apoyándose en un portafolio que abarca desde vehículos para distribución urbana hasta unidades de mayor capacidad para operación logística.

"Las 72 horas" una ventana comercial irrepetible con beneficios exclusivos.

La campaña “Las 72 horas”, estará vigente únicamente del 18 al 20 de septiembre, por lo que los interesados podrán acudir a un Distribuidor Autorizado Volkswagen Vehículos Comerciales o solicitar una cotización en línea para conocer las condiciones aplicables a cada modelo y operación.