Matan a influencer ‘El Piturris’ en una taquería: Esto sabemos del ataque a balazos en Ciudad Obregón

José Luis Esparza, ‘El Piturris’, trabajador de una taquería y creador de contenido, fue asesinado a balazos este jueves 10 de septiembre en Ciudad Obregón, perteneciente a Cajeme, Sonora.

Los hechos ocurrieron esta tarde mientras el hombre de 37 años trabajaba. De acuerdo con las primeras versiones, utilizaron un arma exclusiva del ejército para el asesinato del influencer , en un caso que recuerda el reciente ataque contra el influencer César Gastelum.

“En relación con los hechos registrados en una taquería ubicada en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, colonia Reforma, donde un taquero perdió la vida tras ser agredido con disparos de arma de fuego”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mediante un comunicado oficial.

En el sitio, las autoridades de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encontraron dos casquillos de calibre 0.40, considerados de uso exclusivo del ejército. El responsable, según los primeros indicios, huyo del lugar a bordo de una motocicleta.

Autoridades investigan asesinato del ‘Piturris’

La causa de la agresión no ha sido determinada por las autoridades, quienes informaron que se encuentran a la espera de que Servicios Periciales aporte elementos para establecer “las circunstancias del hecho y determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el homicidio” en Sonora, entidad donde opera el Cártel de Sinaloa.

El contenido del ‘Piturris’, cuya página de Facebook cuenta con poco mas de mil seguidores bajo el título ‘Soy el Piturris’, mostraba por lo general reuniones, fiestas, comidas, música regional, consumo de bebidas y otros asuntos cotidianos a manera de comedia. Además, se rentaba para amenizar fiestas y subía canciones a YouTube.

Se trata del segundo caso que involucra a creadores de contenido de Sonora en situaciones policiacas en pocos días luego de que el pasado 8 de septiembre el fiscal estatal, Romulo Salas Chávez, informó de la vinculación a proceso de Azlán “N”. Este fue aprehendido por las autoridades luego del incendio del cuadrilátero donde se llevaría a cabo la ‘ Noche Suprema ’, un espectáculo deportivo que reuniría a boxeadores y creadores de contenido.