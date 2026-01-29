Capturan a ‘El Chino Arce’, enemigo de Los Chapitos en Sonora y responsable de la masacre de ocho personas

El Chino Arce fue detenido en Sonora, luego de que se encontraba fugitivo en Chihuahua. Se le acusa del homicidio de ocho personas.

Jesús Iván Arce Verdugo, “El Chino Arce”, uno de los objetivos prioritarios de las corporaciones de seguridad fue detenido en Ciudad Obregón, Sonora, este miércoles 28 de enero tras regresar de Chihuahua, donde se encontraba prófugo.

El criminal, uno de los líderes de células armadas a las órdenes de Los Salazar, fue fichado por las autoridades tras asesinar a 8 personas y herir a decenas hace poco más de dos años.

¿De qué se le acusa a ‘El Chino Arce’ de Los Salazar?

“De acuerdo con las carpetas de investigación, una de las órdenes de aprehensión ejecutadas corresponde a un ataque que dejó un óctuple homicidio, y 26 personas lesionadas, durante una celebración ocurrida durante la madrugada del 29 de diciembre del 2023 en un domicilio de la colonia Cajeme en Ciudad Obregón”, informó la fiscalía de Sonora.

Tras la emisión de una ficha de búsqueda por parte de la fiscalía de Sonora, en enero de 2024, con una recompensa de 500 mil pesos, “El Chino Arce” utilizó un nombre falso. A pesar de ello fue reconocido por sus tatuajes y rasgos físicos distintivos al regresar al municipio de Cajeme.

‘El Chino Arce’ iba por Los Chapitos

Los múltiples homicidios, según información extraoficial, habrían sucedido cuando el ahora detenido dirigía sus ataques a integrantes de una célula criminal contraria; esto en un contexto en el que Los Salazar mantienen enfrentamientos con grupos de Los Chapitos por el control del sur de la entidad.

También se le acusa de otros homicidios calificados, tentativas de homicidios, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa.

Para la detención del “jefe de célula criminal generadora de violencia” se desplegó un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina Armada de México.

El arresto se da dos días después de que el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, presumió en rueda de prensa que el municipio ha reducido conflictos del orden familiar, vecinal, escolar y laboral. Mientras, su secretario de seguridad, Claudio Cruz Hernández, puso énfasis en una reducción de 42% en las cifras de homicidios registradas al cierre del año pasado, en comparación con las de 2025.

“Este gobierno no ha hecho, y nunca hará, ningún trato con ningún grupo delincuencial”, concluyó en la misma rueda de prensa ante señalamientos de “proteger” a policías municipales presuntamente corrompidos por la delincuencia organizada.