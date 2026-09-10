Fiscalía cita a dos funcionarios de Uruapan a comparecer por el caso Carlos Manzo

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos en noviembre de 2025.

Arturo Ramírez Rivas y Esteban Constantino, funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan, faltan de rendir su declaración en las investigaciones por el caso del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, informó el vicefiscal de investigación e inteligencia, Israel Vega Rodríguez.

En un encuentro con los medios de comunicación, el vicefiscal explicó que están a la espera de que se presenten ambos funcionarios citados.

Esteban Constantito es el secretario de Obras Públicas y Movilidad de Uruapan, en tanto que Arturo Rivas es titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Uruapan.

“Ambos secretarios fueron citados a que comparezcan ante esta autoridad”, comentó el vicefiscal Vega Rodríguez.

La cita para que ambos funcionarios acudan ante la Fiscalía General de Justicia del Estado es el próximo viernes 11 de septiembre.

Funcionarios detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo, quien era alcalde de Uruapan, fue asesinado en un ataque directo el 1 de noviembre de 2025 por la noche, durante un evento público.

Por el caso han sido detenidos diversos funcionarios públicos, como Samuel ‘N’, quien fuera director de Relaciones Públicas y Protocolo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dicho cargo le dio a Samuel el acceso a información sensible sobre la agenda de Manzo el día de los hechos.

Las indagatorias establecieron que Samuel ‘N’ presuntamente filtró el itinerario de Manzo el día del Festival de las Velas. Además, habría enviado una fotografía con la ubicación precisa de dónde se encontraría el entonces alcalde a un grupo de chat donde se encontraba Jorge Armando, alias ‘Licenciado’, identificado como uno de los autores intelectuales.

Yesenia Mendez, quien formó parte del equipo de Manzo, también fue citada a declarar en enero de 2026.

En junio de 2026, fueron detenidos un exfuncionario adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan y un elemento de la Guardia Civil estatal, quienes presuntamente entregaron información confidencial a integrantes de una red delictiva vinculada a Gerardo ‘N’, alias ‘El Congo’, quien presuntamente coordinó al grupo que asesinó a Carlos Manzo.

Otros detenidos en el caso son Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1’, identificado como presunto autor intelectual del homicidio y principal líder de ‘Los Rs’, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán y Jalisco.

Durante su gestión en Uruapan, Carlos Manzo encabezó operativos de seguridad pública en el municipio, como rondines de prevención del delito, así como verificación para evitar actos de corrupción y acciones contra criminales considerados peligrosos. El alcalde era líder del Movimiento del Sombrero. Tras su muerte, su esposa Grecia Quiroz fue electa como alcaldesa.