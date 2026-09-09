Ataque armado en fiesta patronal de Paso Guayabo, Oaxaca: Asesinan a excandidata del PVEM y dos más

¿Quién era Amy Navarrete, excandidata del PVEM asesinada durante una celebración en Oaxaca? (Facebook: amy.navarrete)

Un ataque armado ocurrido ayer por la noche en la localidad de Paso Guayabo, perteneciente al municipio de Matías Romero Avendaño, dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas Amy Navarrete Arriola, excandidata a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La agresión se registró mientras habitantes de la comunidad participaban en una celebración patronal en honor a la Virgen de la Natividad, conocida también como “Lavado de Olla”, una actividad que congregó a pobladores en un ambiente festivo.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados irrumpieron en el lugar y realizaron disparos contra las víctimas. Las detonaciones provocaron temor entre las personas que se encontraban en la celebración, quienes buscaron ponerse a salvo ante el riesgo de ser alcanzadas por las balas.

El hecho ocurrió durante la noche del martes 8 de septiembre y movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia hacia Paso Guayabo, donde se estableció un perímetro para preservar la escena.

Asesinan a excandidata del PVEM en Oaxaca durante celebración de la Virgen de la Natividad. (Facebook)

En el sitio fueron localizados indicios relacionados con el ataque, mientras personal especializado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las diligencias para establecer la mecánica de los hechos.

La muerte de Navarrete Arriola generó especial atención debido a su participación en la vida política de Matías Romero. La mujer fue candidata del PVEM a la presidencia municipal y, de acuerdo con versiones periodísticas, mantenía aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral que comenzó formalmente en Oaxaca.

El ataque ocurrió apenas un día después de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca declarara formalmente iniciado el proceso electoral ordinario 2026-2027, en el que se renovarán diversos cargos de elección popular en la entidad.

No obstante, hasta ahora las autoridades no establecieron una relación entre el crimen y la actividad política de la víctima. Esa posibilidad, así como otras líneas de investigación, deberá ser determinada por la Fiscalía conforme avance la carpeta de investigación.

La celebración terminó en violencia

La noche transcurría con normalidad en Paso Guayabo hasta que las detonaciones de arma de fuego interrumpieron la celebración. La comunidad se encontraba reunida con motivo de las actividades patronales cuando ocurrió la agresión.

Los primeros testimonios difundidos después del ataque señalaron que los responsables llegaron al sitio y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

El sonido de los disparos provocó que los asistentes corrieran para buscar refugio. En cuestión de minutos, una celebración comunitaria se convirtió en una escena de emergencia.

Habitantes de la localidad solicitaron apoyo a las corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. Posteriormente, elementos policiacos se trasladaron al sitio y localizaron a las víctimas.

Uno de los reportes iniciales señaló que el Centro de Control y Comando de Matías Romero recibió una alerta relacionada con una persona lesionada por impactos de arma de fuego.

Al arribar los elementos de seguridad, se confirmó que varias personas fueron atacadas y que algunas de ellas ya no presentaban signos vitales.

La zona quedó bajo resguardo mientras se realizaron las primeras diligencias. El despliegue de las autoridades se concentró tanto en el lugar de la agresión como en los caminos de acceso y salida de la comunidad, con el objetivo de localizar a los responsables.

Hasta las primeras horas de este miércoles 9 de septiembre no se informó oficialmente sobre personas detenidas por estos hechos.

Amy Navarrete, entre las víctimas

La identidad que generó mayor impacto fue la de Amy Navarrete Arriola, debido a su trayectoria dentro de la actividad política de Matías Romero.

Su nombre volvió a cobrar relevancia en el ámbito político local ante el inicio del nuevo proceso electoral en Oaxaca.

La coincidencia temporal provocó que el crimen adquiriera una dimensión política, aunque hasta el momento no existe evidencia pública que permita afirmar que el homicidio fue cometido por razones relacionadas con una candidatura, un partido político o el proceso electoral.

Las autoridades deberán establecer si la víctima recibió amenazas, si enfrentaba algún conflicto previo o si existían otros factores que pudieran explicar el ataque.

También será necesario determinar si los otros dos fallecidos eran objetivos directos de la agresión o si fueron alcanzados durante el mismo hecho.

La investigación tendrá que reconstruir lo sucedido antes, durante y después del ataque para establecer con precisión qué ocurrió.

Investigación en marcha

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec.

Los trabajos ministeriales incluyen el procesamiento de la escena, la búsqueda de indicios balísticos, la recopilación de testimonios y la revisión de las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Uno de los principales objetivos será determinar cuántos hombres participaron en el ataque y cómo lograron ingresar y retirarse del lugar.

También se deberá establecer el tipo de armas utilizadas y determinar si los indicios localizados en la escena pueden relacionarse con otros hechos delictivos.

La investigación podría incluir la revisión de cámaras de vigilancia ubicadas en los alrededores, así como de cualquier grabación realizada por personas que se encontraban en la celebración.

Los testimonios de los asistentes podrían ser determinantes para establecer las características de los agresores, el vehículo utilizado y la ruta que siguieron después de la agresión.

La Fiscalía también tendrá que analizar los antecedentes de las víctimas para establecer si existían amenazas, conflictos o situaciones que pudieran aportar información sobre el móvil.

Sin detenidos hasta el momento por homicidios de Amy Navarrete Arriola

Durante las primeras horas de este miércoles no se reportó oficialmente la detención de personas relacionadas con el ataque.

Las corporaciones de seguridad realizaron recorridos en la zona después de la agresión, mientras los investigadores comenzaron con las diligencias ministeriales.

La búsqueda de los responsables representa uno de los principales retos para las autoridades, debido a que los agresores lograron retirarse del lugar después de realizar los disparos.

El seguimiento de sus movimientos podría depender de testimonios, cámaras de seguridad y otros indicios que permitan establecer la ruta de escape.

Hasta ahora tampoco se dio a conocer públicamente el posible móvil del triple homicidio.

La autoridad ministerial deberá determinar si se trató de una agresión dirigida contra una persona específica, de un ataque relacionado con algún conflicto previo o de un hecho con otra motivación.