¿Verde va con Sheinbaum en prohibición de candidatos con doble nacionalidad? Esto respondió Manuel Velasco

Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde, explicó que la propuesta aún se discute dentro de la fracción parlamentaria.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) todavía no define una postura unánime sobre la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para restringir que candidatos con doble nacionalidad puedan competir por la Presidencia de México, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde, explicó que la propuesta aún se encuentra en discusión dentro de la fracción parlamentaria y que existen opiniones distintas entre sus integrantes.

“Es un tema que estamos discutiendo en la fracción. Apenas está en el análisis y hay que ver cómo va a quedar el dictamen final y qué alcance va a tener”, señaló.

Mayoría del PVEM respaldaría la iniciativa de Sheinbaum

El senador agregó que la mayoría de los legisladores del Verde le ha manifestado su disposición a respaldar la iniciativa, aunque reconoció que algunos integrantes tienen inquietudes o no coinciden con la propuesta.

“La mayoría de los senadores del Verde me han manifestado que están en la disposición de apoyarla; sin embargo, hay otros que tienen inquietudes o que no coinciden con esta iniciativa. Todavía estamos en un proceso de diálogo con los compañeros”, explicó.

Velasco también destacó que dentro de la propia bancada hay legisladores que cuentan con doble nacionalidad.

Cuestionado sobre si el PVEM acompañaría la propuesta en caso de que finalmente se limitara a establecer la restricción para la Presidencia de la República, Velasco apuntó que la mayoría de los senadores del partido estaría a favor.

—¿Si se queda solo en Presidencia ustedes lo acompañarían? —preguntó una reportera.

—“Yo creo la mayoría podría acompañarlo, la mayoría me ha dicho”—respondió el senador.

¿Por qué Sheinbaum propone prohibir los candidatos con doble nacionalidad?

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó una reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por un cargo de elección popular.

La propuesta contempla modificar los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución. De acuerdo con lo explicado por la Presidencia, quienes aspiren a estos cargos deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana o, si cuentan con otra nacionalidad, renunciar a ella antes de registrarse como candidatos. Además, una vez que ocupen el cargo, no podrían solicitar una nueva nacionalidad.

Sheinbaum ha argumentado que quienes encabecen estos gobiernos deben responder únicamente a los intereses de México y planteó que la doble nacionalidad podría generar un conflicto de intéres respecto a la representación del país.

“Deberíamos prohibirlo; un presidente mexicano o presidenta es mexicana, no representa otro país; de hecho, estamos pensando enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar ello. Y en el caso de los gobernadores debería ser igual”, defendió desde la mañanera el pasado martes 25 de agosto.

“Eres mexicano, punto. Si tienes doble nacionalidad, entonces, ¿a quién representas, a México o a otro país?”, agregó.

La propuesta no tendría efectos para las elecciones de 2027 y, de aprobarse, entraría en vigor hasta 2030.

La iniciativa también provocó las críticas de Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien calificó la propuesta como un “gravísimo error” y sostuvo que tener más de un pasaporte no determina la lealtad de una persona hacia México.