¿PRI y Verde juntos? ‘Alito’ Moreno abre la puerta a una alianza en San Luis Potosí

Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI, abrió la puerta a una posible alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí rumbo a las elecciones de 2027. (Cuartoscuro: Daniel Augusto).

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, abrió la posibilidad de que su partido construya una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí rumbo a las elecciones de 2027, aunque aclaró que hasta ahora no existe un acuerdo formal entre ambas fuerzas políticas.

“No, ni a nivel local no hemos dialogado nosotros con el Partido Verde, tenemos relación siempre, hay una relación”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa en la entidad, Moreno señaló que el objetivo del PRI será construir una “gran coalición” con los partidos que estén dispuestos a competir contra Morena y evitar que el partido guinda llegue al Gobierno estatal.

“Fuera de Morena, nosotros podemos construir coaliciones y consensos en los estados para ganar los cargos de elección popular”, sostuvo.

Moreno, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de establecer conversaciones con cualquier fuerza política que pueda aportar votos a una eventual coalición.

La posibilidad de un acercamiento entre el PRI y el Verde cobra relevancia debido al distanciamiento entre Morena y el PVEM en San Luis Potosí rumbo a la elección de gobernador de 2027.

Morena ha advertido que una eventual candidatura de la senadora con licencia Ruth González Silva por el Partido Verde podría provocar una ruptura entre ambas fuerzas, debido a las reglas internas de Morena contra el nepotismo.

González solicitó licencia al Senado el pasado 28 de mayo y su suplente, Virginia Zúñiga Maldonado, asumió el escaño.

El PRI evita adelantar nombres de posibles candidaturas

El dirigente nacional del PRI también evitó adelantar quién debería encabezar una eventual alianza para disputar la gubernatura potosina.

Afirmó que el candidato o candidata deberá ser el perfil más competitivo, independientemente del partido al que pertenezca.

“La política es de votos. Las elecciones se ganan con votos, no con buenas intenciones”, sostuvo “Alito”.

“Alito Moreno” señaló que el PRI no necesariamente buscará imponer a uno de sus militantes y que la candidatura deberá definirse a partir de la competitividad electoral, el respaldo ciudadano y los acuerdos entre las fuerzas políticas.