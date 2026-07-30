‘Alito’ amenaza con denunciar al INE por prohibirle decir ‘narcogobierno’ a Morena: ‘Los voy a exhibir’

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que impugnará la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que le impide utilizar expresiones como “narcogobierno” para referirse a Morena y advirtió que denunciará al organismo a nivel nacional e internacional por considerar que promueve la censura.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el dirigente del PRI afirmó que su partido acatará las resoluciones de la autoridad electoral, aunque las combatirá por la vía legal. “Como siempre, en el PRI vamos a acatar las decisiones de la autoridad electoral, pero las vamos a impugnar”, declaró.

Alejandro Moreno acusó al INE de “prestarse” para sancionar a la oposición y favorecer a Morena, al considerar que se limita la libertad de expresión. “Imagínate que el INE se preste a sancionar, a apoyar a estos mafiosos corruptos de Morena. Se presta a la censura”, sostuvo.

El senador también advirtió que la decisión podría convertirse en un precedente para afectar a periodistas y medios de comunicación mediante denuncias que, dijo, buscarían generar autocensura.

“Lo que quieren hacer es la autocensura”, afirmó, al señalar que los comunicadores podrían enfrentar procedimientos judiciales por expresar opiniones críticas hacia el gobierno.

Durante la entrevista, Moreno comparó la situación con gobiernos que, según él, han restringido la libertad de prensa, como Hungría, y aseguró que México no debe seguir el camino de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Asimismo, anunció que el PRI difundirá en redes sociales los spots que, según dijo, estaban destinados a los tiempos oficiales del INE y que contienen señalamientos contra Morena.

‘Los voy a denunciar, no les tengo miedo’: ‘Alito’ Moreno al INE

El líder priista calificó como “terrible” el precedente que, a su juicio, pretende establecer el organo electoral y adelantó que presentará denuncias contra el INE.

“Los voy a denunciar, los voy a exhibir a nivel nacional y a nivel internacional por lo que está ocurriendo en México”, expresó.

Finalmente, Moreno aseguró que continuará confrontando al partido gobernante pese a las restricciones impuestas. “A mí estos cínicos, corruptos y mafiosos de Morena no me van a callar. Yo no les tengo miedo y los voy a enfrentar”, concluyó.