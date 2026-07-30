Binance Research: stablecoins ya mueven un volumen similar al de Visa durante los fines de semana

En Binance las stablecoins han dejado de ser únicamente un instrumento para operar criptomonedas y comienzan a consolidarse como una infraestructura financiera con usos que van desde el ahorro hasta los pagos cotidianos y la liquidación de activos. Esa es una de las principales conclusiones del informe “Stablecoins: Transforming The Financial Landscape”, publicado por Binance Research, el área de investigación de mercado de Binance.

El estudio señala que las transferencias globales de stablecoins durante los fines de semana promedian 76 mil millones de dólares, equivalentes a unos 38 mil millones de dólares diarios, un volumen comparable con el promedio diario de transacciones de Visa, estimado en alrededor de 40 mil millones de dólares. Además, representa aproximadamente 53% del volumen promedio registrado en días laborables, lo que evidencia que la actividad financiera basada en stablecoins continúa operando de forma significativa fuera del horario tradicional de los mercados.

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El reporte también identifica una creciente demanda por instrumentos financieros tokenizados. Los contratos perpetuos de activos tradicionales liquidados en stablecoins generaron cerca de 4 mil millones de dólares adicionales en volumen durante los fines de semana, reflejando el interés de inversionistas por mantener acceso continuo a los mercados.

En materia de rendimiento, Binance Research destaca que los retornos on-chain denominados en dólares, de entre 2% y 4%, superan ampliamente la tasa promedio de depósitos de ahorro en Estados Unidos, que se ubica en 0.38%. Bajo este contexto, Binance Earn ha distribuido 1,200 millones de dólares en recompensas en stablecoins desde 2022. Paralelamente, los productos tokenizados respaldados por bonos del Tesoro estadounidense registraron un rendimiento anualizado promedio de 3.42% durante el segundo trimestre de 2026, acercándose al rendimiento del mercado soberano sin requerir una cuenta de corretaje tradicional.

El cambio también se refleja en el comportamiento de los usuarios. Según el informe, 30% de los usuarios de Binance mantiene más de la mitad de su cartera en stablecoins, una proporción que ha aumentado de manera constante desde 4% en 2020 y que, de acuerdo con el análisis, no muestra una correlación significativa con los ciclos del mercado de criptomonedas.

En países con alta inflación, el fenómeno es aún más evidente. Binance Research indica que 87% de las monedas fiduciarias negociadas para adquirir stablecoins lo hacen con prima, mientras que en economías con episodios de hiperinflación los usuarios llegan a pagar hasta 62% por encima del tipo de cambio oficial, un comportamiento que el estudio interpreta como una búsqueda de preservación de valor más que de especulación.

El informe también apunta a un crecimiento sostenido de los pagos con stablecoins. Binance Pay registró un incremento de 114% interanual en volumen entre una red de 21 millones de comerciantes registrados, mientras que el valor mediano de las transacciones pasó de 10 a 18 dólares, lo que sugiere una mayor incorporación de estos activos digitales en compras y gastos cotidianos.

En términos de reservas, Binance mantiene 53 mil millones de dólares en stablecoins, ampliando su participación de mercado de 54% a 57% desde inicios de 2025, incluso en un entorno donde las reservas totales de stablecoins en exchanges crecieron 61%.

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Para Binance Research, la tendencia apunta a una transformación más amplia del sistema financiero. “Las stablecoins entraron en las finanzas como una herramienta para negociar cripto. Están saliendo como la capa sobre la que el resto de las finanzas se liquida”, concluye el reporte, que plantea que estos activos digitales están evolucionando hacia una infraestructura de pagos, ahorro y liquidación con alcance global.