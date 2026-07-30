Milei no supera el Mundial 2026: Prohíbe la entrada a extranjeros que inciten al odio contra argentinos

Milei afirmó el 26 de julio pasado que el Gobierno de Brasil financió parte de esa supuesta campaña, con el respaldo de México. (Foto: EFE)

El presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió, por decreto, la entrada al país de extranjeros que hayan agraviado a los argentinos, así como su expulsión si ya están dentro, en medio de denuncias del propio Gobierno sobre una supuesta campaña “anti-Argentina” tras el Mundial de futbol 2026.

El decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones de Argentina e incorpora nuevas causas para denegar el ingreso al territorio argentino y cancelar residencias ya otorgadas.

¿Por qué Milei ordenó la expulsión de extranjeros de Argentina?

El Gobierno afirma, en la norma, que en los últimos tiempos “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

Añade que esas conductas representan “un riesgo para todos los argentinos” y afectan “las condiciones de convivencia armónica y paz social”.

El Ejecutivo aclara que “en ningún caso podrán encuadrarse” en estas disposiciones “aquellas expresiones de disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.

Horas antes de la publicación del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que remarcó que “la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”.

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, afirmó el Gobierno de Milei.

¿Qué se sabe de la campaña Anti-Argentina que denunció Milei?

Esta decisión sigue a denuncias del propio Gobierno argentino de una supuesta “campaña anti-Argentina” tras las críticas formuladas por las redes sociales tras la final del Mundial, en el que Argentina perdió contra España.

Milei afirmó el 26 de julio pasado que el Gobierno de Brasil financió parte de esa supuesta campaña, con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que existiera una campaña de su Gobierno contra Argentina.

El canciller argentino, Pablo Quirno, mencionó este miércoles como parte de esa supuesta campaña publicaciones de figuras como la cantante española Rosalía, quien llegó hoy a Buenos Aires para iniciar una serie de conciertos, y los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem.

Las críticas vertidas por las redes, sobre las que el algoritmo hizo un trabajo de viralización, estaban enfocadas en supuestas ayudas arbitrales a Argentina durante el Mundial y acusaciones de racismo.