Peso gana más de 10 centavos al dólar en el día después de la decisión de la Fed

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 30 de julio.

El peso mexicano avanza ante el dólar en la sesión de este jueves 30 de julio mientras el mercado ‘digiere’ los comentarios de Kevin Warsh tras la decisión de la Fed de no hacer cambios a la tasa de interés.

A pesar de sus promesas anteriores de que la inflación volverá al objetivo del 2 por ciento de la Reserva Federal, Kevin Warsh no se ‘comprometió’ con una subida a la tasa de interés. En respuesta a una pregunta de los periodistas el miércoles 29 de julio, se acercó ligeramente a esa posibilidad.

“Si la inflación continúa elevada durante el período previsto, la tasa de interés bien podrían ser parte de la solución, pero no diría que sea la única”, afirmó.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar este jueves 30 de julio?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se aprecia 0.43 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.36 unidades, 10 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 29 de julio.

“El dólar cae ante la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios la tasa de interés y reduciendo las expectativas de un incremento en septiembre. Aunque el comunicado reiteró el compromiso con la estabilidad de precios, y tres miembros votaron a favor de aumentar la tasa en 25 puntos base, el mercado interpretó que la Reserva Federal optó por mantener una postura de espera”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.80 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.83 unidades por cada billete verde en la sesión de este jueves 30 de abril.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.65 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.25 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas ante el dólar están el rand sudafricano con 0.83 por ciento; el dólar neozelandés con 0.74 por ciento; el won surcoreano con 0.73 por ciento; la corona sueca con 0.69 por ciento, y el real brasileño con 0.64 por ciento.

Con información de Bloomberg