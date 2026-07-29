‘Nervios’ por decisión de la Fed y amenazas de Trump a Irán dan ‘el bajón’ al peso

El peso mexicano arranca la sesión de este miércoles 29 de julio con pérdidas ante el dólar como parte de la cautela previa a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Si bien el consenso es que la Fed no aplicará cambios a la tasa de interés, hay algunos especialistas que no descartan un aumento sorpresa después de que Kevin Warsh, presidente de la institución, dijo que el Banco Central de EU no tendrá paciencia con la inflación alta.

“Esta reunión se celebra en un contexto de gran incertidumbre, con un repunte en los precios de la energía y la persistencia de las presiones inflacionarias. Creemos que los datos de inflación al consumidor y al productor de junio dan a la Fed cierto margen de maniobra”, dijo Angelo Kourkafas de Edward Jones.

Los mercados también están al pendiente de la guerra en Medio Oriente, esto después de que Donald Trump amenazó con ataques tras un bombardeo de Irán a una base de EU en Jordania.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY 29 de julio?

Los datos reportados por Bloomberg muestra que el peso se deprecia 0.46 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.51 unidades, 8 centavos más con respecto al cierre del martes 28 de julio.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, advirtió que si la Fed ‘sorprenda’ y sube la tasa de interés, hay posibilidades de que el dólar se fortalezca y el tipo de cambio suba hacia los 17.60 pesos por dólar.

“El mercado tomará en cuenta los comentarios de Warsh para evaluar la probabilidad de un incremento de la tasa de interés en septiembre”, sumó.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.93 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.93 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.62 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.24 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están la corona noruega con 0.32 por ciento; la rupia india con 0.22 por ciento, y el dólar canadiense con 0.11 por ciento.

Con información de Bloomberg