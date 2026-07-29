Parásito de ‘diarrea explosiva’ se propaga en EU: Casos suben a 10 mil en Michigan, epicentro del brote

El parásito que provoca la ‘diarrea explosiva’ severa ha infectado ya a más de 10 mil personas en Michigan, el epicentro de un brote que se ha notificado en 45 estados de Estados Unidos desde mayo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó este miércoles 29 de julio que tiene 10 mil 077 casos de ciclosporiasis, con 160 personas hospitalizadas.

El departamento de salud estatal indicó que las verduras de hoja verde son una fuente común, pero la investigación continúa y no se pueden descartar otros alimentos.

La ciclosporiasis se produce al ingerir un parásito microscópico llamado ciclospora. Puede causar diarrea acuosa y frecuente durante unos días o incluso meses. La infección se trata con antibióticos comunes.

El brote se ha relacionado con la lechuga iceberg de Taylor Farms, proveedora de este ingrediente para Taco Bell. La compañía ha retirado productos del mercado en 27 estados, incluyendo lechuga envasada que se encontraba en Walmart.

El brote en el Medio Oeste vinculado a Taylor Farms se ha relacionado con nueve estados, entre ellos Ohio e Illinois.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han contabilizado más de 6 mil 700 casos de ciclosporiasis en todo el país y afirman tener conocimiento de otros 11 mil 500 casos no confirmados.

Las cifras de contagios de los CDC suelen ir con cierto retraso respecto a las de los estados, debido en parte al tiempo que transcurre entre la aparición de los síntomas y la notificación a la agencia.

El gobierno federal está investigando otros brotes del parásito. Carolina del Norte ha reportado más de 700 casos, probablemente relacionados con la albahaca y el perejil.

México inicia estudio sobre la lechuga tras brote de ciclosporiasis en EU

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Salud realiza un estudio epidemiológico para determinar si algún producto procedente de México está relacionado con el brote de ciclosporiasis investigado en Estados Unidos.

“Se está haciendo un estudio epidemiológico para poder revisar si en efecto hay algo que tenga que ver con algún producto mexicano o no”, afirmó.

La mandataria explicó que la información d la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) ha cambiado durante las investigaciones sobre la ‘diarrea explosiva’, pues inicialmente señaló productos mexicanos, después atribuyó el hallazgo a un falso positivo y ahora volvió a considerar esa hipótesis.

“Estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud porque hubo una primera investigación de la FDA. Primero dijeron que era lechuga mexicana o que se exporta de ciertos lugares de México a Estados Unidos. Después dijeron que no, que la prueba que habían hecho era un falso positivo, así le llaman. Y ahora otra vez están retomando esto”, declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa.

Con información de Bloomberg y EFE