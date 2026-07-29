¿Qué le pasó a Karely Ruiz? Esto sabemos del asalto y presunto intento de secuestro

La creadora de contenido Karely Ruiz habría sido víctima de un presunto asalto e intento de secuestro. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA).

La influencer Karely Ruiz sufrió un robo con violencia en su domicilio en Nuevo León. Algunas versiones apuntan a que también se trató de un intento de secuestro.

Un operativo de corporaciones policiacas y personal de investigación se desplegó durante la madrugada de este miércoles 29 de julio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en un domicilio relacionado con Karely Ruiz, ganadora de Stream Fighters 4.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás confirmó que investiga un robo con violencia ocurrido en una vivienda de la colonia Las Puentes y que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para esclarecer los hechos.

Así fue el robo con violencia a Karely Ruiz

De acuerdo con una ficha informativa difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, a las 3:45 horas recibieron un reporte sobre la irrupción violenta de siete hombres armados en una vivienda ubicada en el séptimo sector de la colonia Las Puentes.

Karely Ruiz fue asaltada en su domicilio. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

La autoridad municipal informó que un hombre, una de las víctimas, relató que los delincuentes se llevaron alrededor de 20 mil pesos en efectivo, joyería y varios aparatos electrónicos.

Además, el afectado explicó que uno de los asaltantes lo golpeó en la cabeza mientras le exigía información sobre dónde guardaban el dinero. Después de apoderarse del efectivo y los objetos de valor, los responsables escaparon.

La Secretaría de Seguridad Pública precisó que dentro de la vivienda también se encontraban la pareja y la hija del afectado.

De acuerdo con N+, los responsables primero ingresaron a una vivienda contigua, después escalaron una cornisa y finalmente entraron al domicilio de la influencer por un ventanal.

El Norte detalla que durante el asalto, Karely Ruiz y su pareja supuestamente trataron de impedir que se llevaran dinero y joyería valuada en alrededor de 200 mil pesos, lo que derivó en un forcejeo que despertó a los vecinos, quienes aparentemente llamaron a emergencias.

Las diligencias continuaron durante las primeras horas de la mañana con la llegada de agentes investigadores de la Policía Ministerial, quienes comenzaron las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

También acudió personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, encargado de la recolección de indicios dentro del inmueble.

La influencer y modelo Karely Ruiz participó recientemente en Ring Royal. (Foto: Cuartoscuro.com) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Trataron de secuestrar a Karely Ruiz?

Además del robo con violencia, en el transcurso de la mañana se reportó que los agresores presuntamente intentaron privar de la libertad a Karely Ruiz, expeleadora de Supernova; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente esa versión.

Según N+, los atacantes amagaron con llevarse a la creadora de contenido en medio del asalto y Jhon, padre colombiano de su hija Madisson, trató de evitarlo, por lo que fue golpeado.

¿Cómo está Karely Ruiz?

La creadora de contenido no ha hablado sobre el tema al momento. La Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás únicamente confirmó que ni ella ni su hija sufrieron agresiones físicas.

N+ reportó que Karely Ruiz y su familia están en buen estado de salud.

Con información de Quadratín.