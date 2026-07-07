¿Banxico subirá o bajará la tasa? Analistas mantienen expectativas divididas, según encuesta de Citi

Solo 10 de los 37 participantes de la más reciente Encuesta Citi de Expectativas definieron una fecha para el próximo ajuste de la tasa de referencia del Banco de México (Banxico). De ese grupo, la mitad anticipa un incremento y la otra mitad prevé un recorte, tras una pausa prolongada.

Después de que el banco central mantuvo la tasa de interés en 6.50 por ciento durante su decisión de política monetaria del pasado 25 de junio, analistas de BNP Paribas, Deutsche Bank, Masari Casa de Bolsa, Natixis y Scotiabank México esperan que la pausa concluya con un aumento de 25 puntos base.

En contraste, Banco Base, Bankaool, Oxford Economics, Signum Research y XP Investments consideran que Banxico retomará los recortes con una disminución de 25 puntos base. En ambos escenarios, el siguiente movimiento se prevé entre diciembre de este año y algún momento de 2027.

“La previsión para la tasa de política monetaria para finales de 2026 se mantiene sin cambios en 6.50 por ciento, con estimaciones que van desde 6.25 por ciento hasta 6.75 por ciento. Para finales de 2027, la expectativa tampoco ha cambiado y se sitúa en 6.50 por ciento, con estimaciones que van desde 5.75 por ciento hasta 7.25 por ciento”, expuso la encuesta.

Respecto a la inflación, los analistas esperan que el índice general cierre este año en 4.15 por ciento, frente al 4.23 por ciento previsto anteriormente. Para finales de 2027, la expectativa aumentó de 3.80 a 3.84 por ciento. En el caso de la inflación subyacente, la proyección permaneció en 4.20 por ciento para 2026 y en 3.85 por ciento para 2027.

“La expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2028-2032 se sitúa en 3.79 por ciento, cuatro puntos básicos por encima de la encuesta anterior”, indicó.

En el resto de los indicadores se observó mayor estabilidad respecto de la edición previa de la Encuesta Citi de Expectativas. Para el tipo de cambio, los especialistas estiman un nivel de 17.92 pesos por dólar al cierre de 2026, sin cambios frente a la encuesta anterior, con un rango de entre 17.00 y 19.03 pesos. Para finales de 2027, la previsión también permaneció sin cambios en 18.50 pesos por dólar.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la expectativa continúa en 1.1 por ciento para 2026, con un rango de estimaciones de entre 0.5 y 1.5 por ciento. Para 2027, el consenso mantiene una previsión de 1.8 por ciento, con proyecciones que oscilan entre 1.0 y 2.3 por ciento.