‘Tenemos un balance delicado’: Banxico advierte sobre debilidad de la economía mexicana

El Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia, cumpliendo con su compromiso de pausar un ciclo de flexibilización monetaria de dos años mientras evalúa el impacto de los recientes shocks de precios sobre la inflación.

El Banxico dejó este jueves la tasa en 6.50 por ciento, su nivel más bajo en cuatro años. La decisión fue anticipada por los 27 economistas consultados por Bloomberg.

Los responsables de la política monetaria, encabezados por la gobernadora Victoria Rodríguez, habían estado reduciendo las tasas pese a las persistentes presiones inflacionarias, mientras la debilidad de la inversión y la prolongada incertidumbre comercial pesan sobre el crecimiento económico.

El producto interno bruto de México se contrajo un 0.6 por ciento en el primer trimestre y Banxico ajustó su previsión de crecimiento para 2026 al 1.1 por ciento, desde el 1.6 por ciento anterior.

Sin embargo, tras un recorte de 25 puntos básicos en la reunión anterior, los funcionarios señalaron que era oportuno indicar que el ciclo de relajación monetaria iniciado en marzo de 2024 había llegado a su fin.

¿Por qué Banxico mantiene la tasa de interés?

La semana pasada, el subgobernador de Banxico Gabriel Cuadra afirmó que mantener estable la tasa de interés es necesario mientras las autoridades enfrentan un panorama inflacionario desafiante.

“En estos momentos —el día de hoy— yo lo que estoy viendo es un panorama que tiene cierta complejidad. Tenemos un balance que es delicado, yo creo que esta tasa de interés tendríamos que mantenerla”, dijo en una entrevista con Bloomberg Línea.

Cuadra señaló que espera que la inflación disminuya en los próximos meses, aunque expresó cautela respecto de una posible revisión de la actual previsión del banco central, que estima que la inflación alcanzará la meta durante el segundo trimestre de 2027.

La inflación anual se desaceleró más de lo esperado a comienzos de junio hasta 3.55 por ciento, aunque sigue por encima del objetivo del 3 por ciento, con un margen de variación de un punto porcentual.

Así continuará el desempeño de la economía mexicana

En un informe publicado el mes pasado, Banxico señaló que se espera que la inversión continúe mostrando un desempeño débil al menos hasta la segunda mitad de 2026, reflejando la persistente incertidumbre en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Sin embargo, datos oficiales mostraron que la actividad económica creció por tercer mes consecutivo en abril, impulsada por la demanda interna y externa. Las cifras apuntan a un repunte en el segundo trimestre que podría compensar la contracción registrada entre enero y marzo y ayudar a México a evitar una recesión técnica, afirmó Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics.

“La inversión sigue mostrando rezago. Estos resultados reducen la presión sobre el banco central para bajar las tasas de interés. Esperamos que las autoridades mantengan la tasa sin cambios durante el resto del año mientras esperan que la inflación continúe moderándose”, dijo Hernández antes de conocerse la decisión.