Inflación en México se modera a 3.55 por ciento, su menor nivel desde octubre

Luego de ocho meses, la inflación finalmente se colocó en 3.55 uno de sus registros más optimistas del año.

La inflación en México continuó moderándose durante la primera quincena de junio y alcanzó su menor nivel en casi ocho meses, favorecida principalmente por una caída en los precios de productos agropecuarios, aunque las presiones en los servicios siguen mostrando resistencia y mantienen la cautela sobre la trayectoria de los precios hacia adelante.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación anual de 3.55 por ciento, con lo que sumó seis quincenas en desaceleración y se posicionó en su nivel más bajo desde la segunda quincena de octubre de 2025, según los registros del Inegi. Además, se ubicó dentro del rango objetivo de Banco de México (Banxico) de 3 por ciento más o menos un punto porcentual.

La desaceleración estuvo explicada principalmente por el componente no subyacente, cuya inflación anual descendió a 1.61 por ciento. Dentro de este rubro destacó la caída anual de 0.66 por ciento en los productos agropecuarios, mientras que los precios pecuarios registraron una contracción de 6.15 por ciento anual, lo que implicó un descenso histórico.

En términos quincenales, el INPC presentó un resultado inesperado, con una baja de 0.11 por ciento, la primera caída para una primera quincena de junio desde 2013. El resultado estuvo impulsado por una contracción de 1.14 por ciento en el componente no subyacente, particularmente por una baja de 2.65 por ciento en los productos agropecuarios.

(El Financiero)

Inflación en México: Reportan resistencia en servicios

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, señaló que la desaceleración respondió principalmente a la evolución de la inflación no subyacente, y advirtió que el componente más relevante para la política monetaria continúa mostrando resistencia.

La inflación subyacente se ubicó en 4.12 por ciento anual, apenas por debajo del 4.15 por ciento de la quincena previa, y los servicios permanecieron elevados, en 4.57 por ciento anual. Desde 2021, el componente de servicios no se ubica debajo del 4 por ciento.

Destacaron los incrementos anuales de 14.86 en tarifas de hoteles, 10.59 en servicios turísticos y de 9.74 por ciento en las tarifas de transporte aéreo.

“La inflación subyacente se desaceleró, pero muy poco. El componente de servicios sigue mostrando una inflación elevada y renuente a bajar, por lo que continúa siendo el principal riesgo para alcanzar la meta permanente de 3 por ciento de Banco de México”, apuntó Siller.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, coincidió en que la mejora provino principalmente de los alimentos frescos. Sin embargo, consideró que parte de esta mejoría podría ser temporal debido a la elevada volatilidad de los productos agropecuarios, cuyos precios suelen responder a factores climáticos y estacionales.

(El Financiero)

“La desaceleración no fue generalizada. La inflación subyacente permanece en niveles relativamente elevados, lo que indica que todavía existen presiones inflacionarias relevantes en la economía”, señaló.

Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, dijo para El Financiero TV, que el dato representó una sorpresa positiva debido principalmente al desplome de casi 24 por ciento quincenal en el precio del jitomate. No obstante, subrayó que la inflación subyacente continúa descendiendo a un ritmo muy lento y que la inflación de servicios sigue enfrentando obstáculos para moderarse incluso en un entorno de desaceleración económica.

Quiroz explicó que la persistencia de los servicios responde a diversos factores, entre ellos un mercado laboral que mantiene aumentos salariales superiores a la inflación, una demanda interna que sigue mostrando cierta resiliencia y efectos asociados al turismo derivado del Mundial 2026.

Hacia delante, los analistas identifican como principales riesgos para la inflación la persistencia de los servicios, posibles afectaciones climáticas sobre los productos agropecuarios, presiones salariales, factores externos relacionados con energéticos y geopolítica, y efectos temporales por el Mundial, que podría seguir generando sobre algunos servicios vinculados al turismo.

“La batalla contra la inflación está mucho más avanzada que hace uno o dos años, pero aún no está completamente ganada. La atención de los mercados seguirá concentrándose menos en los alimentos y más en la evolución de la inflación subyacente, que continúa siendo el mejor indicador de las presiones inflacionarias de mediano plazo”, apuntó Quiroz.