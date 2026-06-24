Adiós al pago único: ¿Qué tarjetas de crédito de Banamex pagarán la anualidad a meses sin intereses?

El nuevo esquema de anualidad de Banamex busca evitar el impacto de un pago único al año.

Banamex cambió la forma en que cobra la comisión por anualidad de sus tarjetas de crédito. A partir de ahora, este cargo deja de cobrarse una vez al año y se convierte en una membresía mensual, que puede pagarse en meses sin intereses.

De acuerdo con la institución bancaria, ya está en marcha este cambio en el esquema de cobro de la anualidad de sus tarjetas de crédito, al convertir la denominada Comisión por Administración en un cargo mensual.

El objetivo de esta modificación, asegura, es facilitar la planeación financiera de sus clientes y evitar el impacto de un pago único al año.

¿Qué tarjetas de crédito Banamex aplican al nuevo esquema?

El ajuste aplica de manera general a las tarjetas de crédito Banamex Clásica, Oro, Platinum, Costco, La Comer Card, Descubre, Explora, Conquista y Bsmart, tanto para tarjetas titulares como adicionales.

Quedan fuera de esta modificación las tarjetas Joy, que no cobran anualidad, así como los productos Home Depot y Beyond.

¿Cómo funcionará el pago de anualidad a meses sin intereses?

El director de Tarjetas de Crédito de Banamex, Rubén Navarrete, explicó que el cambio responde a una de las principales quejas de los usuarios: el impacto de tener que pagar la anualidad en un solo momento del año.

Con el nuevo modelo, el monto total se dividirá en cargos mensuales que el banco considera más manejables dentro del presupuesto de los clientes.

De acuerdo con la institución, este esquema busca facilitar la planeación de gastos, mantener los beneficios asociados a cada tarjeta y ofrecer una experiencia de pago más flexible.

¿Qué cambia para los clientes de Banamex?

Banamex precisó que los clientes que ya hayan pagado su anualidad antes del 30 de julio de 2026 no tendrán cargos adicionales hasta su siguiente fecha de aniversario. Será en ese momento cuando comience a aplicarse el nuevo esquema mensual.

Con esta modificación, la institución afirmó que se suma a las entidades financieras que están transformando el cobro de anualidades, al distribuirlo en pagos mensuales sin incrementar el costo total que ya pagan los usuarios.

El nuevo modelo entrará en vigor a partir del 30 de julio de 2026 o cuando cada cliente cumpla el aniversario de contratación de su tarjeta.

Con información de Jeanette Leyva Reus.