Tarjetas de crédito clásicas: 10 beneficios que desconocías y puedes aplicar

Estos son algunos beneficios que no conocías de las tarjetas de crédito clásicas.

Además de hacer compras a meses sin intereses, una tarjeta de crédito puede salvarte de urgencias o llevarte a conciertos e incluso ‘hacerte el paro’ antes de que te llegue la quincena. Los bancos también te recompensan por usarlas con descuentos y promociones en tiendas departamentales, agencias de viajes, cines y otros establecimientos.

Muchas veces estos beneficios no son tan promocionados como sí lo son los meses sin intereses, lo que provoca que no sean aprovechados como deberían.

Para que te des una idea de las promociones que no has aprovechado, aquí te mostramos una lista de 10 beneficios que ofrecen bancos como BBVA, Banorte, Citibanamex y HSBC para que puedas disfrutarlos la próxima vez que uses tu tarjeta de crédito clásica. Recuerda que algunos tienen vigencia y restricciones por lo que deberás consultar a tu banco para utilizarlos.

Beneficios de la tarjeta de crédito azul BBVA

Hasta 12 meses sin intereses en compras en Expedia. 15 por ciento de descuento en El Cid Moro Hotel de Playa Mazatlán. Tres y seis meses sin intereses en entrada, alimentos más actividad opcional en Xel-Ha. Tres meses sin intereses en compras a partir de mil 500 pesos en Farmacia San Pablo. 15 meses sin intereses en productos sostenibles de Walmart a partir de mil 200 pesos. Tres meses sin intereses en compras a partir de mil pesos en Bodega Aurrera. 25 por ciento de descuento y conductor adicional gratis en Mex Rent A Car con el código BBVA25 (válido hasta el 31 de mayo). Compra un iPhone 14 Pro en MacStore hasta en 18 meses sin intereses. Precio especial en Segu-Quirurgicos que cubre 90 intervenciones, 17 prótesis y cinco trasplantes en Seguro Directo a tan solo 3 mil 216 pesos anuales (válido al 31 de mayo). Recibe 8GB adicionales para navegación libre en recargas desde 150 pesos en AT&T.

Beneficios de la tarjeta de crédito Banorte clásica

Dos meses sin costo al suscribirte a Amazon Prime. Si ya estás suscrito, se te bonificará en tu cuenta el 80 por ciento del valor proporcional a cada mes sin costo. 20 por ciento de descuento en entradas para Cinépolis. Accesos 2x1 en salas tradicionales de Cinépolis. 30 por ciento de descuento en la app Alsea Wow los martes, jueves y domingo (incluye establecimientos como Burger King, Italiannis, PF Chang’s, Vips, El Porton, Starbucks, entre otros). 1 mes gratis con Uber One. 10 por ciento de descuento en Mercado Libre. Seguro que te reembolsa la diferencia de precio en caso de que encuentres el mismo producto (modelo y año) del mismo fabricante a un precio menor al que pagaste con la tarjeta.

Beneficios de la tarjeta de crédito Citibanamex clásica

Viaja por 48 mil 888 pesos a Turquía y Madrid con el código Tvg2023 y paga a 12 meses sin intereses (válido al 1 de junio). Viaja por 15 mil 499 pesos a Europa por 5 días y 4 noches con la agencia World Travel and Fun, lo único que debes hacer es mencionar el código CitibanamexCR-1 cuando reserves al 322 427 0984. Puedes pagar hasta a seis meses sin intereses (válido al 31 de mayo). Puedes diferir compras en salud y belleza a partir de 3 mil pesos. Todos los días de la semana obtienes dobles puntos premia al pagar tu consumo de gasolina. 18 meses sin intereses al comprar el Hoteles.com Tres y seis meses sin intereses en SportCity. 15 por ciento en productos Office Depot y 10 por ciento de descuento en RadioShack, los miércoles tus compras se van a 18 meses sin intereses. Tres meses sin intereses en Disney on Ice, Meri Deal, Enjambre y Juanes. Cuatro y 24 meses sin intereses en Paypal. 20 meses sin intereses en MacStore.

Beneficios de la tarjeta de crédito HSBC clásica

Transfiere la deuda de otras tarjetas bancarias o departamentales y empieza a pagar hasta tres meses después en un plazo de hasta 48 meses con tasa de interés fija anual de 29.90 por ciento. Por ejemplo, si tu deuda es de 10 mil pesos y elegiste un plazo de 18 meses, deberás pagar 692 pesos al mes (válido hasta el 31 de mayo). Tres, cinco y 10 meses sin intereses en boletos para Camilo Séptimo, Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs y Arctic Monkeys. 20 por ciento de descuento en Carls Jr al comprar un producto individual. Tres meses sin intereses en todos los productos Andrea. 15 por ciento de descuento en Kidzania al mencionar el código de promoción MKT GRL MAXV. 15 por ciento de descuento en California Pizza Kitchen en consumos mayores a 450 pesos. 15 meses sin intereses en entradas para el parque Xcaret. 35 por ciento de descuento en Cancun Adventures. 10 por ciento de descuento en compras en OldNavy en línea con el código de promoción HSBC10 y hasta seis meses sin intereses a través de PayPal. Recibe tres, seis o nueve meses en Guess en compras a partir de los mil 699 pesos.

Tarjeta de crédito Mastercard Standard

Cash back que puedes utilizar en la app de Uber o Uber Eats. 10 por ciento de descuento en hoteles, paquetes y otras actividades en Despegar.com. 30 por ciento de descuento en la app Wow+ de Alsea los martes, jueves y domingos en pedidos a domicilio o para llevar. Participan establecimientos como Starbucks, Vips, Burger King, Chilis, P.F Changs, entre otros. 2x1 en boletos tradicionales al usar la app de Cinépolis y en su página web con el código 4CCFF2W936ZD4DQ3. 10 por ciento de descuento en productos seleccionados de Mercado Libre. 25 por ciento de descuento, minutos adicionales y atención exclusiva en su servicio de bicicletas Dezba.

Tarjetas de crédito VISA

Estos beneficios aplican para todas las tarjetas de crédito Visa contratadas a través de otras instituciones bancarias: