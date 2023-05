Tarjetas de crédito: ¿Cuál es la importancia y diferencias entre el CAT y la tasa de interés?

Más allá de las ofertas y promociones que puede otorgar una tarjeta de crédito, existen algunos elementos que tienes que considerar para no dañar tu bolsillo antes de solicitar alguna: el Costo Anual Total (CAT) y la tasa de interés.

Ambos conceptos son importantes al momento de elegir una tarjeta de crédito, por lo que es importante conocer su funcionamiento para tomar buenas decisiones financieras y así evitar endeudarte o dañar tu bolsillo.

¿Qué es el CAT?

El Costo Anual Total es una medida del costo de un financiamiento, el cual incorpora todos los costos y gastos inherentes de un crédito. “Por ser un porcentaje anual, permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito”, detalla el Banco de México.

Además de la tasa de interés anual, el CAT incorpora los siguientes elementos, de acuerdo con Banxico:

Periodicidad de los pagos

Amortizaciones de principal

Intereses ordinarios

Comisiones, cargos y primas de seguros requeridas para el otorgamiento del crédito

Bonificaciones y descuentos pactados en el contrato

Diferencia entre el precio del bien si se adquiere a crédito y su precio al contado

Calcularlo depende del tipo de crédito que una persona solicite y para el caso de las tarjetas, lo más conveniente es que el CAT sea menor en usuarios que realizan pagos para no generar intereses.

¿Qué es la tasa de interés?

Una tasa de interés es el costo por pedir dinero prestado y se calcula como un porcentaje del monto que fue entregado por el prestamista en un financiamiento bancario. Dicho monto se cobra con el fin de obtener un beneficio o rendimiento y así, las entidades financieras compiten por los clientes que solicitan créditos.

El banco aplica la tasa de interés al monto que falta por pagar del saldo de un préstamo, o a la línea de crédito en uso de una tarjeta, y tú debes pagar al menos ese interés en el período que establece la entidad. De no hacerlo, tu deuda incrementa.

Antes de solicitar un préstamo a través de una tarjeta de crédito, es importante considerar que el crédito no exceda nuestra capacidad de pago, además de buscar tasas fijas que sean competitivas.

¿Qué pasa si no pagas la tarjeta de crédito?

De acuerdo con BBVA, en caso de no cubrir el monto total en la fecha de pago, al siguiente mes, se incrementa tu deuda debido al cobro de un porcentaje de interés. Esto es en el caso de pagar la cantidad mínima, que es lo que se recomienda si algún mes no cuentas con todo el dinero.

Si no puedes pagar la cantidad mínima, el banco con el que tengas la tarjeta se comunicará contigo para recordarte hacer el pago; después de 72 horas que no se realice, el uso de la tarjeta quedará suspendido hasta que no se haga al menos el pago mínimo.

Si después de un mes no se ha realizado ningún abono, el banco realiza llamadas de cobro a ti y a tus referencias y, posteriormente, se pasarán tus datos a despachos de cobranza.

No pagar tu tarjeta implica que haya un reporte negativo en Buró de Crédito, el cual afectará tu reputación financiera no solo frente al banco con el que tienes la deuda, sino ante cualquier banco o institución que consulte tu historial crediticio en caso de que en algún momento en el futuro solicites un crédito de cualquier tipo.