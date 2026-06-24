¿Banamex elimina el cobro de anualidad y ahora pagarás una membresía mensual?

Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex, explicó que la decisión responde a una de las principales inquietudes expresadas por los clientes. (Cuartoscuro).

Si eres cliente de las tarjetas de Banamex Clásica, Oro, Platinum, Costco, La Comer Card, Descubre, Explora, Conquista y Bsmart, tanto para tarjetas titulares como adicionales, debes saber que estos 13 productos de crédito, ya cobrarán de manera mensual la anualidad.

Así es, Banamex confirmó que tienen en marcha una transformación en el esquema de cobro de la anualidad de sus tarjetas de crédito, al convertir la denominada Comisión por Administración en un cargo mensual, una medida que busca facilitar la planeación financiera de sus clientes y evitar el impacto de un pago único al año

Banamex aclaró que los clientes que ya hayan cubierto su anualidad antes del 30 de julio de 2026 no enfrentarán cargos adicionales hasta que llegue la fecha de su siguiente aniversario, momento en el que comenzará a operar el esquema mensual.

Eso sí, las tarjetas Joy, que no cobra anualidad, así como Home Depot y Beyond, permanecerán fuera de esta modificación.

El nuevo modelo entrará en vigor a partir del 30 de julio de 2026 o cuando cada cliente cumpla el aniversario de contratación de su tarjeta.

Con este cambio, la institución aseguró que se suma a las primeras instituciones financieras del país que modifican el esquema tradicional de anualidad para distribuirlo en pagos mensuales, sin incrementar el costo total que actualmente pagan los usuarios.

Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex, explicó que la decisión responde a una de las principales inquietudes expresadas por los clientes: la dificultad de realizar un desembolso anual en una sola exhibición.

Bajo el nuevo esquema, el monto se dividirá en cargos mensuales que, de acuerdo con el banco, serán más fáciles de absorber dentro del presupuesto familiar.

“En Banamex escuchamos constantemente a nuestros clientes para renovar continuamente nuestra oferta de valor. Este cambio nace precisamente de esa escucha activa y de nuestro compromiso por ofrecer soluciones que hagan más sencilla la administración de sus finanzas personales”, indicó.

Entre los beneficios que destaca la institución se encuentran una mejor planeación de gastos, el mantenimiento de los beneficios asociados a cada plástico y una experiencia más flexible para los usuarios.

La medida forma parte de la estrategia de Banamex para fortalecer la relación con sus clientes mediante productos y servicios más adaptados a sus hábitos de consumo y administración financiera, en un momento en que la banca busca ofrecer mayor flexibilidad y transparencia en los costos asociados al crédito.