¿Quién es Edgardo del Rincón, el nuevo director de Banamex que disparó 46% las acciones de BanBajío?

Edgardo del Rincón tuvo una primera etapa en Banamex que duró 34 años.

De hacer las acciones del Banco del Bajío (BanBajío) a tomar la dirección de Banamex, Edgardo del Rincón tomará el cargo tras la renuncia de Manuel Romo.

Banamex informó los cambios en su dirigencia este miércoles 22 de abril, luego de que Manuel Romo anunciara que abandonará el puesto para dedicarse a “proyectos personales centrados en temas de desarrollo social”.

Será el 1 de junio que Edgardo del Rincón asuma la dirigencia de Banamex, pero, ¿quién es y cuál es su importancia en el sector bancario?

¿Quién es Edgardo del Rincón?

Economista graduado con honores del Tec de Monterrey, y con un diplomado en intermediación financiera, Edgardo del Rincón, Edgardo del Rincón tiene una carrera de casi 40 años en la banca mexicana.

Terminó sus estudios en 1984, y un año después comenzó su carrera profesional en Banamex, donde se desempeñó en distintas áreas como trabajador y como ejecutivo, desde la inversión, valores, mercados de consumo, tarjetas de crédito, comercial y hasta el mercado medio.

Algunos de sus principales cargos en Banamex, durante su primera etapa, fueron:

Director de tarjetas e integración , de 2006 a 2009.

, de 2006 a 2009. Director de tarjetas de crédito , de 2009 a 2012.

, de 2009 a 2012. Director corporativo de crédito al consumo , de 2012 a 2014.

, de 2012 a 2014. Director general de banca de consumo, de 2015 a 2019.

En esos años también trabajó con otras instituciones, especialmente en 2006 que se volvió CEO de Crédito Familiar y CEO de Grupo Financiero Uno.

Entre 2013 y 2014 trabajó como presidente del Consejo de Buró de Crédito, y tras su primer paso en Banamex, la gran oportunidad de tomar las riendas generales de un banco llegó en julio de 2019, cuando fue nombrado director general de Banbajío.

Durante su paso por el banco con sede en Guanajuato, supervisó la expansión de la institución, enfocada en clientes corporativos, agroindustriales y pequeñas empresas. El precio de las acciones de BanBajio aumentó alrededor del 46 por ciento durante su gestión.

“Edgardo se une a nuestro proyecto regresando a su hogar y escuela para dar continuidad al plan estratégico que ya estaba en marcha”, declaró Chico Pardo, dueño de una parte de Banamex, en un comunicado. “Es un honor que haya aceptado este reto y tenerlo de vuelta”.

Con información de Bloomberg.