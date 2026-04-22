Accidente del Tren Interoceánico: Liberan a responsables por extinción del proceso

145 afectados por el accidente del Tren Interoceánico han recibido la reparación integral del daño.

Una juez federal ordenó la inmediata libertad de Felipe de Jesús Díaz y Ricardo Mendoza, señalados junto con el maquinista Erasmo Canteros (prófugo), de ser los únicos responsables del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el 28 de diciembre pasado en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas y un centenar de heridas.

La decisión se tomó este miércoles durante una audiencia en la que Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, aprobó la reparación integral del daño a las víctimas.

¿Por qué quedaron libres los responsables del accidente del Tren Interoceánico?

La juzgadora consideró que con dicha reparación quedaba sin materia la causa penal 7/2026, que se había iniciado a partir de la tragedia, en la que los empleados del Tren Interoceánico eran los únicos detenidos.

Por ello, ordenó notificar a las autoridades del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 14, conocido como ‘El Amate’, donde fueron recluidos Díaz y Mendoza, para que se les diera la libertad por el sobreseimiento del proceso.

Tren Interoceánico paga indemnización

La fiscal General, Ernestina Godoy, reveló el 8 de abril pasado que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, operadora del Tren Interoceánico, ya pagó la indemnización a la mayoría de las víctimas.

“Hasta ahora, 145 personas (114 adultos, 31 niñas, niños y adolescentes), han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal”, explicó el 8 de abril

Como ha ocurrido en otros casos que ha resuelto como autoridad, Ernestina Godoy dijo que se ha privilegiado la solución alterna del caso, bajo el argumento de que es la mejor vía para hacer justicia a las víctimas y evitarles un largo proceso e incluso la revictimización.

“Las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios”, señaló la fiscal", dijo.