Renuncia Manuel Romo a Banamex; Edgardo del Rincón asume la dirección general

El cambio de CEO en Banamex será efectivo a partir del próximo 1 de junio cuando Manuel Romo deje el puesto.

El Banco Nacional de México anunció cambios en su dirigencia: Edgardo del Rincón asumirá la dirigencia general del banco tras la renuncia de Manuel Romo, informó la institución este miércoles 22 de abril.

Manuel Romo dejará su puesto pues se dedicará a “proyectos personales centrados en temas de desarrollo social”, informó en un comunicado.

Banamex detalló que Manuel Romo se mantendrá como CEO de Banamex hasta el próximo lunes 1 de junio.

¿Quién es Edgardo del Rincón, nuevo CEO de Banamex?

Tiene una trayectoria de cuatro décadas en la banca mexicana, incluyendo una etapa de 34 años en Banamex en la que ocupó varios puestos en la divispón de la banca de consumo.

“Del Rincón comenzó su carrera bancaria asesorando a clientes corporativos y luego se enfocó en el crédito a individuos y familias”, destacó el Banco Nacional de México.

Edgardo del Rincón afirmó que impulsará la estrategia para impulsar la transformación tecnológica y digital de Banamex “con el cliente en el centro de todo lo que hacemos para construir la mejor experiencia”.

“Estoy convencido de que, bajo el liderazgo de Fernando Chico Pardo, llevaremos a Banamex a ser de nuevo el líder del sector financiero del país”, agregó.

Edgardo del Rincón es egresado de la carrera de economía en el Instituto Tecnológico de Monterrey se incorporó como director general de BanBajío en 2019, institución en la que desempeñó un papel determinante para posicionarla dentro de los principales intermediarios financieros enfocados en el desarrollo empresarial y regional.

Tras la renuncia de Edgardo del Rincón, BanBajio informó que a partir del próximo 1 de mayo, el cargo de director general será ocupado por Iván Lomelí León.

¿Qué dijo Fernando Chico Pardo sobre el nuevo CEO de Banamex?

“Manuel ha sido un directivo excepcional y de primera, tanto en lo profesional como en lo humano. Entrega un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa”, fue la reacción de Fernando Chico Pardo, empresario que compró 25 por ciento de Banamex.

El también presidente del Consejo Banamex aseguró que el ascenso de Edgardo de Rincón ayudará a una de sus principales metas: “Regresar a Banamex al número uno”.

“Personalmente le agradezco la apertura y calidez con la que nos ha recibido a mí y a mis hijos. Trabajar con él ha sido un privilegio”, puntualizó.

¿En qué va la venta de Banamex?

Este nombramiento se da en un contexto clave para la institución. Cabe recordar que en febrero pasado Citi vendió otro 24 por ciento de Banamex a inversionistas institucionales.

En llamada con inversionistas para presentar su información financiera al primer trimestre del 2026, Jane Fraser, CEO de Citigroup, informó que, ante dichas ventas, no tendrían alguna transacción adicional este año a fin de dedicarse a maximizar el valor de Banamex y avanzar en su salida definitiva de este negocio.

Sobre la Oferta Pública Inicial (OPI) prevista para vender el porcentaje restante del banco, Jane Fraser enfatizó que podría darse a principios de 2027 “cuando las condiciones del mercado sean favorables y se cumplan los requisitos normativos”.

Con información de Ana Martínez