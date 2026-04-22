¿Quién es ‘La Julietona’, la senadora de Morena que busca la gubernatura de Baja California en 2027?

También apodada como ‘La Julietona’, Ramírez Padilla es cercana a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Una nueva figura comienza a destacar en el tablero político rumbo a las elecciones de 2027: se trata de Julieta Ramírez Padilla, senadora de Morena, quien aspira a ser candidata a la gubernatura de Baja California.

Desde marzo, su rostro ya aparece en bardas publicitarias de Tijuana y Mexicali, pese a que el partido ha prohibido la promoción anticipada de aspirantes. Con la leyenda “Es Julieta”, la legisladora promueve su imagen en colonias populares, donde también organiza jornadas de servicio comunitario.

También apodada como ‘La Julietona’, Ramírez Padilla sería pareja de Netzahualcóyotl Jáuregui, secretario del Bienestar en Baja California, quien a su vez se perfila como candidato a la alcaldía de Mexicali.

De acuerdo con el portal Cuna de Grillos, la pareja de políticos mantiene un estrecho vínculo con la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; así como con el exgobernador de Tabasco y senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, a quien apoyaron en su campaña presidencial en 2024.

¿Quién es Julieta Andrea Ramírez Padilla, quien aspira a gobernar Baja California?

Ramírez Padilla es senadora en funciones por Baja California para el periodo 2024-2030, y forma parte del grupo parlamentario de Morena. Antes, fue diputada federal en la LXV Legislatura.

De acuerdo con información del perfil legislativo del Senado de la República y del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, Julieta Andrea Ramírez Padilla es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California.

También cuenta con una maestría en Administración Pública por el mismo campus universitario, y con estudios en Derecho y Política Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, y de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su trayectoria en el servicio público inició en el ámbito municipal al participar en la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mexicali.

En 2019 trabajó como asesora en la Cámara de Diputados y coordinó la campaña juvenil de Marina del Pilar Ávila Olmeda; posteriormente, se integró a su equipo como secretaria particular.

En 2021 fue electa diputada federal por Morena. Durante su paso por la Cámara de Diputados integró comisiones legislativas relacionadas con gobernación, derechos humanos y reforma político-electoral, entre otras. Su periodo legislativo concluyó en 2024.

Ese mismo año fue electa senadora por Baja California, cargo que actualmente ocupa. De acuerdo con su ficha en el Sistema de Información Legislativa, su periodo concluye el 31 de agosto de 2027.

La trayectoria de Julieta Andrea Ramírez Padilla incluye el gobierno municipal, la Cámara de Diputados y ahora el Senado. (Galo Cañas Rodríguez)

Controversias de Julieta Ramírez: visa y programas sociales

En enero de este año, se difundieron versiones sobre el supuesto retiro de su visa para viajar a Estados Unidos; sin embargo, la senadora negó que esto fuera cierto. Poco después, se viralizó un video en el que un ciudadano la confronta en un encuentro con colonos y la reta a viajar a Disneylandia.

Posteriormente, la legisladora realizó una transmisión en vivo desde una tienda ‘Ross’ en Estados Unidos, en la que reiteró que no le había sido retirada la visa y que podía cruzar al país vecino sin mayor problema.

Ramírez Padilla y Netzahualcóyotl Jáuregui son señalados en el ámbito local por presuntas irregularidades como desvío de recursos públicos, uso electoral de programas sociales, irregularidades en campaña y nepotismo.

En específico, se acusa a la senadora de usar políticamente a funcionarios de la Secretaría de Bienestar de Baja California como equipo de campaña, esto luego de que en 2023 se revelara una lista del menos diez nombres de personas vinculadas en la entrega de apoyos sociales.