Adán Augusto aclara si Sheinbaum lo presionó para dejar su cargo en el Senado: ‘Fue decisión que medité’

Adán Augusto López Hernández rechazó este lunes 2 de febrero que la presidenta Claudia Sheinbaum lo haya presionado para dejar la coordinación parlamentaria en el Senado y aseguró que su salida fue una decisión personal, meditada desde hace tiempo y coherente con su trayectoria política.

El exsecretario de Gobernación de AMLO calificó como falsas las versiones sobre una supuesta imposición desde Palacio Nacional y explicó que, cuando decide involucrarse en tareas políticas, especialmente de territorio, suele hacerlo de tiempo completo, incluso dejando cargos antes de concluirlos.

“Yo a ustedes les puedo comentar —o les comento— que fue una decisión que yo vine meditando y revisando, y que tomé porque yo he sido siempre gente del partido, del movimiento", explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Además, Adán Augusto recordó que en distintas etapas de su carrera ha tomado decisiones similares: cuando fue diputado local y federal dejó sus encargos más de un año antes de que concluyeran; y durante su primera etapa como senador renunció tres años antes para regresar a Tabasco a construir Morena y dirigir el partido en la entidad.

Sobre una reunión reciente en Palacio Nacional, aclaró que no informó en ese momento a la presidenta Sheinbaum sobre su decisión de dejar el cargo, ya que se trató de un encuentro de trabajo “muy ejecutivo” y con otros temas en agenda. Señaló que consideró que no era prudente abordarlo entonces.

“Fue el miércoles antepasado. Y eran otros temas. No consideré prudente comunicarlo en ese momento”, aclaró.

Finalmente, subrayó que su salida del Senado responde a su vocación por el trabajo político territorial, el cual, dijo, es lo que más le apasiona y a lo que ahora dedicará su tiempo, dejando claro que no se trata de una ruptura ni de una instrucción externa, sino de una decisión estrictamente personal.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la renuncia de Adán Augusto en el Senado?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su mañanera que estaba enterada de la decisión de Adán Augusto López Hernández de dejar su cargo en el Senado y señaló que se trata de una determinación personal para integrarse al trabajo territorial de Morena.

Sheinbaum explicó que López Hernández informó hace unos días a la Secretaría de Gobernación sobre su intención y que desde entonces se sabía que se sumaría a las labores partidistas. Detalló que la decisión formal se tomó recientemente, luego de que se notificara a dicha dependencia.

Al ser cuestionada sobre si consideraba que la renuncia era una buena decisión, la mandataria se limitó a señalar que se trata de una determinación del propio senador, la cual, añadió, siempre es respaldada.

Ante la pregunta de si Adán Augusto hacía más falta en Morena que como operador legislativo, Sheinbaum reiteró que fue una decisión personal y no una instrucción desde el Gobierno federal.

Finalmente, descartó que exista la posibilidad de ofrecerle algún cargo diplomático, como una embajada, y subrayó que su salida del Senado responde a una invitación del partido para sumarse al trabajo político territorial.